Apple a déposé un brevet qui vous permettra de contrôler une Apple Watch en bougeant les doigts

Apple a déposé une demande de brevet qui annonce, à moyen terme, la fin du clavier tel que nous le connaissons.

Apple détaille la technologie de détection de mouvement qui pourrait un jour être intégrée dans le bracelet de l'Apple Watch dans un document de 21 pages titré « Électrodes pour la reconnaissance gestuelle » (Electrodes for gesture recognition). Ce dispositif fonctionne sur le principe de l’électromyographie, en mesurant l’activité électrique des muscles et tendons de l’avant-bras. Elle permet de reconnaître une grande variété de gestes du poignet et de la main tels que la flexion, l’extension, la pronation et autres supinations. « Pour détecter les signaux électromyographiques, plusieurs rangées d’électrodes et de fils conducteurs peuvent être intégrées dans le bracelet d’un appareil porté au poignet ». Les impulsions ainsi captées dans nos avant-bras seront « traduites » directement par la montre.

À lire — Apple Watch : les montres connectées bientôt interdites à la vente après un vol de brevet ?

Dans le document remis à l’USPTO, les ingénieurs affirment que si les différents dispositifs de saisie actuels (claviers, souris, technologies tactiles) permettent de contrôler un appareil électronique, « ils ont généralement une plage de détection limitée » et des technologies telles que la détection vidéo, nécessitent un « matériel et des logiciels de traitement de l’image trop complexes ».

Vous pourrez bientôt contrôler votre Apple Watch juste en bougeant les doigts

En plaçant le dispositif de détection de mouvement au plus près de la source, il sera possible à l’avenir de se passer d’accessoires tels que les gants et autres contrôleurs externes qui, dans leurs propres termes, « ne sont pas aussi communément utilisés et sont de ce fait moins socialement acceptables ».

À lire — Apple Watch : bientôt des caméras dans les montres pour prendre des selfies et Face ID ?

La technologie proposée serait un bon complément de l’Assistive Touch, une fonctionnalité disponible depuis watchOS 8 sur l’Apple Watch dans les options d’accessibilité. Cette dernière permet de contrôler sa montre en pinçant les doigts ou en serrant le poing. À terme, l’objectif est d’offrir une énorme variété de commandes en combinant les mouvements du corps, des avant-bras, mais aussi des doigts.