Le terrible ransomware LockBit cible désormais les Mac d’Apple, une première

Le célèbre groupe de ransomware LockBit est apparemment en train de développer un logiciel malveillant capable de crypter des fichiers sur des appareils fonctionnant avec le système d'exploitation macOS d'Apple. Des chercheurs ont analysé le logiciel malveillant afin de déterminer la menace qu'il représente réellement.

Des chercheurs en sécurité ont découvert une toute nouvelle version du ransomware LockBit. En effet, un groupe de chercheurs en sécurité connu sous le nom de MalwareHunterTeam a déclaré qu'il avait récemment trouvé des preuves d'une version du ransomware Lockbit conçue pour compromettre les appareils macOS, c’est-à-dire les ordinateurs portables Mac et MacBook du fabricant américain.

Pour autant que le groupe le sache, l'annonce marque la première notification publique que le ransomware de Lockbit pourrait être utilisé contre des ordinateurs Apple, bien qu'il semble que le gang ait offert cette capacité depuis l'automne dernier. Pour rappel, c’est lui qui avait été proposé en libre accès sur les réseaux sociaux en septembre dernier, ce qui représentait un véritable coup de théâtre dans la sphère du hacking.

Les Mac d’Apple ne sont plus à l’abri face à LockBit

Une nouvelle version nommée “locker_Apple_M1_64” serait bien capable d’infecter les Mac d’Apple. Historiquement, Lockbit, qui est basé en Russie, utilise des chiffreurs conçus pour attaquer les serveurs Windows, Linux et VMware ESXi. Lockbit est notamment connu pour s’en être pris au géant Thalès, et le groupe avait même visé le ministère de la Justice en France l’année dernière.

Cependant, les chercheurs ont trouvé une archive ZIP sur Virus Total, contenant des chiffreurs inconnus jusqu'alors pour macOS, ARM, FreeBSD, MIPS et SPARC. L'équipe de MalwareHunter n'a trouvé aucune référence au ransomware LockBit ciblant les Mac avant l'apparition d'une première version en novembre de l'année dernière, et personne n'a mentionné son existence avant le 16 avril de cette année. Nous pourrions donc assister à un afflux d'infections par des ransomwares Mac, surtout si le gang LockBit décide de proposer la version Mac au plus grand nombre.

Lockbit pour Mac n’est pour l’instant pas au point, d’après un autre chercheur

Patrick Wardle, expert en sécurité d'Apple, a analysé la version macOS de LockBit et a constaté que, bien qu'il puisse fonctionner sur les Mac et qu'il soit capable de chiffrer des fichiers, il ne présente pas de risque réel pour l'instant. D’après lui, l'échantillon de logiciel malveillant analysé était signé, mais pas avec un certificat de confiance, ce qui signifie que macOS l'empêchait de fonctionner. De plus, même si un tel ransomware parvient à s'exécuter sur un appareil macOS, les protections du système de fichiers mises en œuvre par Apple, telles que TCC (Transparency, Consent, and Control), sont susceptibles de limiter considérablement son impact.

Le chercheur en cybersécurité a même relevé certains défauts du logiciel, qui peuvent provoquer son arrêt soudain lorsqu'il est exécuté sur macOS. Si cette version ne semble pas vraiment très au point pour parvenir à menacer la sécurité des utilisateurs d’Apple, rien ne dit qu’une prochaine version ne corrigera pas tous ces problèmes.

Ce que l’on sait, c’est qu’en plus de l'utiliser pour ses propres besoins, le groupe donne également accès à son ransomware à d'autres criminels prêts à payer. Avec la perspective que d'autres puissent l'utiliser, il est logique que les attaques de ransomware contre les Macs se multiplient dans un avenir proche, mais nous vous tiendrons évidemment au courant.

Selon un acte d'accusation que le ministère américain de la Justice a rendu public à l'automne dernier, LockBit est « l'une des variantes de ransomware les plus actives et les plus destructrices au monde ». Bien qu’il ait récemment perdu sa couronne du ransomware le plus redoutable, il n’en reste pas moins extrêmement dangereux.

Contrairement à la croyance populaire, les systèmes d’Apple sont eux aussi très vulnérables aux menaces, et tous ne sont d’ailleurs pas plus sécurisés que leurs concurrents. On retrouve non seulement aussi des ransomwares sur les MacBook, mais également de dangereuses failles de sécurité qui peuvent permettre à des pirates de prendre à distance le contrôle de votre appareil.