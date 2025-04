L’Apple Watch Series 9 (45 mm) s’affiche à prix canon, c’est le moment de craquer !

Belle affaire à saisir sur le modèle 45 mm de la Watch Series 9 chez Boulanger ! Actuellement, la montre connectée de la marque Apple devient abordable en termes de prix. L'objet connecté peut en effet être obtenu sous les 300 euros seulement.

Si vous avez un budget limité pour vous offrir une montre connectée Apple, sachez que Boulanger en propose une à moins de 300 euros. En ce moment, le site marchand français vous permet d'avoir l'Apple Watch Series 9 à 299 euros au lieu de 349,94 euros. Cela correspond à une remise de 15 % par rapport au dernier prix appliqué avant la réduction. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 45 mm de l'objet connecté et le produit bénéficie d'une garantie légale de deux ans.

Lancée par Apple lors de la rentrée 2023, l'Apple Watch Series 9 embarque un écran Retina OLED LTPO toujours activé qui possède une définition de 396 x 484 pixels, une densité de 326 pixels par pouce, une luminosité maximale de 2 000 nits et une surface d'affichage de 1143 mm². La montre connectée dispose aussi d'une puce SiP S9 avec processeur bicoeur 64 bits, d'une batterie Li-Ion de 308 mAh et d'une capacité de stockage de 64 Go.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Apple watchOS 10, l'objet connecté affiche une autonomie pouvant atteindre les 36 heures en fonction de son utilisation. De son côté, la connectivité de la Watch Series 9 d'Apple inclut notamment la technologie Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS et le Wi-Fi 802.11 b/g/n. Quant aux capteurs, on peut trouver, la fréquence cardiaque, la température, la boussole, l'altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope et la luminosité ambiante.