Apple Watch Series 6 : Apple intégrerait le capteur Touch ID des anciens iPhone

L’Apple Watch Series 6 serait équipée d’un lecteur d'empreintes digitales Touch ID, révèle une fuite. Dès cette année, Apple aurait en effet décidé de placer le capteur d'empreintes sur la molette de défilement. Dans les années à venir, ce lecteur d'empreintes, disparu des nouveaux iPhone au profit de Face ID, devrait être relégué sous l’écran AMOLED de la montre connectée. On fait le point sur les dernières fuites.

D’après les informations obtenues par le site israélien The Verifier, Apple aurait décidé d’intégrer Touch ID à ses prochaines Apple Watch. Pour rappel, le lecteur d'empreintes digitales a disparu des iPhone en 2017. Depuis, Apple mise sur la reconnaissance faciale Face ID sur ses iPhone haut de gamme, dont les iPhone 11 Pro. La firme devrait néanmoins ressusciter le lecteur d'empreintes avec l’iPhone 9, son prochain smartphone abordable.

Un Touch ID sous l’écran de l’Apple Watch Series 7 ?

D’après la fuite, Apple placerait le capteur Touch ID sur la couronne digitale de l’Apple Watch Series 6, attendue en septembre 2020. Cette molette de défilement, actuellement cantonnée à la navigation, permettrait donc aussi de déverrouiller la montre. Actuellement, il faut encore entrer un code de déverrouillage pour accéder à l’interface de la smart. Une option permet aussi de déverrouiller la Watch en passant par le Face ID des iPhone.

Dans les années à venir, Apple aurait décidé d’aller encore plus loin. Dès 2021, la marque californienne placerait le capteur Touch ID sous l’écran de la montre. Pour déverrouiller une Apple Watch Series 7, il suffirait alors de poser son doigt sur l’écran AMOLED. Ce n’est pas une surprise. Ces dernières années, de nombreux brevets présentant des Apple Watch avec Touch ID sous l’écran sont apparus sur la toile. Apple travaille donc visiblement à un dispositif analogue.

Néanmoins, on s’étonnera qu’Apple décide de dévoiler deux versions de Touch ID à une seule année d’écart. Si les rumeurs se confirment, on s’attendrait plutôt à ce qu’Apple utilise le Touch ID intégré à la couronne sur plusieurs générations. Que pensez-vous de cette fuite ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Verifier