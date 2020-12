Apple Watch : la montre a sauvé la vie d’un étudiant de 25 ans

L’Apple Watch a une nouvelle fois sauvé la vie d’un utilisateur. Pendant le week-end de Thanksgiving, la montre connectée a averti un étudiant américain de 25 ans que son rythme cardiaque était anormalement élevé. Alerté par sa montre, le jeune homme s’est rapidement rendu aux urgences les plus proches.

Zachary Zies, étudiant à Perrysburg (Ohio), doit sa vie à son Apple Watch, rapportent nos confrères de Phone Arena. Atteint de l’ataxie de Friedreich, une maladie héréditaire rare qui provoque une dégénérescence du système nerveux, il se déplace en fauteuil roulant depuis son adolescence. Récemment diplômé de l’université d’État, le jeune homme a passé le week-end de Thanksgiving avec ses parents.

Alors qu’il se reposait dans sa chambre, son Apple Watch lui a envoyé une notification. Grâce à son moniteur cardiaque, la montre connectée a remarqué que son porteur avait un rythme cardiaque anormal et beaucoup trop élevé. Sa fréquence cardiaque au repos grimpait en effet à 210 battements par minute, plus du double de sa moyenne habituelle. Toutes les Apple Watch, y compris l’Apple Watch SE plus abordable ou les modèles plus anciens, embarquent un moniteur cardiaque. Depuis 2018, Apple intègre aussi un électrocardiogramme (ECG), qui est par contre absent du modèle SE.

L’Apple Watch a détecté un grave problème cardiaque

« L’Apple Watch me disait que quelque chose se passait, et que je devais chercher de l’aide pour voir ce qui ne va pas » explique Zachary Zies, interrogé par nos confrères de NBC24. Il s’est donc rapidement rendu aux urgences. Sur place, les médecins ont identifié un problème de fibrillation auriculaire. Concrètement, le coeur de Zachary battait beaucoup trop vite. Pour stabiliser son rythme cardiaque, les médecins se sont débarrassés des tissus responsables de cet emballement. Après une opération d’urgence, le jeune homme affirme avoir récupéré à 90%.

Ce n’est pas la première fois que l’Apple Watch sauve la vie de son porteur. Il y a quelques mois, une Apple Watch a appelé les secours après le malaise de son propriétaire. La montre est en effet capable de détecter une chute. Tim Cook estime ainsi que l’Apple Watch est la plus grande contribution d’Apple à l’humanité.

Source : PhoneArena