Apple Watch SE : le modèle GPS de la montre connectée est à son meilleur prix pour les soldes

Encore une belle offre à saisir durant ces soldes d'hiver 2022 ! Chez Amazon, l'Apple Watch SE disponible dans son modèle GPS bénéficie d'une réduction non négligeable de 30 euros sur son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la Watch Series 6 chez Orange, c'est au tour d'une autre montre connectée de la marque Apple de faire l'objet d'un bon deal en cette période de soldes d'hiver 2022.

Cette fois-ci, l'Apple Watch SE 40 mm disponible dans sa version 2021 est vendue par Amazon au prix de 269 euros au lieu de 299 euros ; soit une remise immédiate de 10% de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, l'offre promotionnelle concerne plusieurs coloris de la montre connectée et le produit est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Tournant sous le système d'exploitation watchOS 4, la Watch SE d'Apple embarque un écran Retina OLED LTPO avec une résolution de 324 x 394 pixels, de la norme Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, du Bluetooth 5.0 et d'une batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée permettant à l'objet connecté de fonctionner pendant une durée maximale de 18 heures. Côté fonctionnalités, on retrouve notamment le GPS, la boussole, l'altimètre toujours activé, la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, le capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération, l'accéléromètre, le gyroscope et le capteur de luminosité ambiante.

À voir aussi : les bons plans incontournables des soldes montres et bracelets connectés 2022