Apple Watch SE 2023 : la montre connectée est à prix mini pour le Prime Day Amazon

C’est certainement l’une des montres connectées les plus vendues du marché car elle vous permet de profiter de la qualité Apple mais à prix raisonnable. C’est d’ailleurs un excellent modèle pour les personnes qui souhaitent acquérir leur première smartwatch. En plus, elle est actuellement à prix sacrifié sur Amazon à l’occasion du Prime Day.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Chaque année, Amazon régale ses membres Prime avec des périodes de promotions qui leurs sont réservées : le Prime Day. Vous pouvez ainsi profiter d’excellentes offres sur de nombreux produits alors n’hésitez pas à suivre nos bons plans Phonandroid pour ne pas en louper une miette ! Si vous n'êtes pas encore membre, vous avez la possibilité de tester gratuitement durant 30 jours les différents avantages d'Amazon Prime.

L’un des bons plans les plus intéressants aujourd’hui est la 2ème génération de l’Apple Watch SE dans sa version GPS, avec un boitier de 40mm. Vous pouvez vous l’offrir à seulement 232 euros au lieu de 279 euros. Et bien sûr, Amazon Prime oblige, vous bénéficiez de la livraison prioritaire gratuite. Vous n’aurez donc pas à attendre pour profiter de cette belle montre à votre poignée.

POURQUOI CRAQUER POUR UNE APPLE WATCH SE 2023 ?

Comme expliqué plus haut, l’Apple Watch SE de 2ème génération est le modèle le moins cher de montre connectée Apple. Pour autant, il ne s’agit pas d’un modèle bas de gamme, bien au contraire ! On profite par exemple d’un excellent écran Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels avec une luminosité qui peut atteindre 1000 nits pour garder une visibilité impeccable, même quand le soleil tape fort.

Sous le capot, on trouve la puissante puce SiP S8 associée à une mémoire vive de 1 Go et un espace de stockage de 32 Go. Mais quand on achète une montre connectée, il faut aussi (et surtout) regarder les capteurs présents. Ainsi, l’Apple Watch SE 2023 est capable de suivre votre état de santé, votre forme physique et la qualité de votre sommeil. Elle vous sera notamment très utile pour faire un suivi précis de vos séances de sport. D’ailleurs, c’est une montre qui conviendra aussi aux nageurs puisqu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres.

L’une des caractéristiques phares de ce modèle est sa capacité à détecter les chutes et les accidents et prévenir les secours si nécessaire. Ce n’est pas tous les jours qu’on achète un produit qui peut littéralement nous sauver la vie ! Pour finir, elle profite d’une autonomie maximale de 18 heures. Vous pourrez donc l’utiliser sans problème une journée entière et la recharger chaque soir.