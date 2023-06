La montre connectée Apple Watch SE 2022 est à 249 € chez Cdiscount

En vue de la prochaine fête des mères, Cdiscount a décidé de faire plaisir à ses membres CDAV en leur permettant d'acquérir une montre connectée Apple en promotion. Pendant une durée limitée, l'Apple Watch SE 2022 est vendue à 249 euros grâce à un code promotionnel.

Direction le site Cdiscount où la 2e génération de l'Apple Watch SE est proposée en promotion à l'occasion de la fête des mères 2023. Jusqu'à ce dimanche 4 juin, l'Apple Watch SE disponible dans sa version 40 mm est vendue à 249 euros au lieu de 299 euros.

La réduction de 50 euros se fait en deux étapes : une première remise immédiate de 30 euros de la part de Cdiscount et une autre remise de 20 euros grâce au coupon WATCH20 valable pour les membres CDAV. Pour information, le code promo doit être saisi durant l'étape de la commande et la livraison du produit est gratuite à domicile.

Concernant ses principales caractéristiques, l'Apple Watch SE 2022 associée à l'offre Cdiscount est équipée d'un écran Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels avec une luminosité jusqu’à 1 000 nits. D'une capacité de stockage de 32 Go, la montre connectée embarque une mémoire vive de 1 Go de RAM, un SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, une puce sans fil W3 et une autonomie maximale de 18 heures grâce à sa batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée. On retrouve aussi le Digital Crown avec retour haptique, le capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération, des diverses notifications, des appels d’urgence, la détection des accidents et des chutes, la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.3, le GPS/GNSS, la boussole, l'altimètre toujours activé, un haut-parleur et un micro.