Ce pack Philips Hue avec 5 objets connectés est à 139,99 €

En ce moment, Boulanger propose à ses clients de bénéficier d'une jolie promotion sur un pack Philips Hue contenant des objets connectés. Juste avant les soldes d'été, le site marchand français effectue en effet une réduction de 100 euros sur l'achat d'un bundle comprenant notamment deux ampoules connectées E27 et un lampe Hue GO.

Le coup d'envoi des soldes d'été 2023 sera donné le mercredi 28 juin. Juste avant l'événement commercial, Boulanger vous donne la possibilité d'avoir un pack Philips Hue à moins de 140 euros.

Jusqu'au 27 juin prochain, le pack découverte Philips Hue incluant 5 objets connectés est vendu par le site marchand français au prix de 139,99 euros au lieu de 239,99 euros. La remise de 100 euros se fait après avoir ajouté le pack durant l'étape de la commande.

Le pack découverte suggéré par Boulanger comporte donc deux ampoules Philips Hue White & Color E27, un pont, une télécommande, une lampe Hue GO et un interrupteur Dimmer. Avec ce kit destiné à vous faire découvrir l'univers Hue, vous pourrez modifier l'intensité ou la couleur des ampoules. L'interrupteur compatible avec toute la gamme Hue peut s'utiliser comme une télécommande ou être placé sur un support mural et peut contrôler jusqu'à 10 lumières intelligentes. Enfin, la lampe portable Hue Go embarque une batterie rechargeable ayant une autonomie de 2h30 à pleine puissance et jusqu'à 18 heures en mode Bougie chaleureuse.