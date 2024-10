L’Apple Watch SE 2 atteint presque la barre des 200 € chez Amazon

Bonne affaire à saisir sur le site Amazon ! En ce moment, la plateforme italienne du géant du commerce en ligne propose à ses clients de s'offrir la montre connectée Apple Watch SE 2 à un prix très intéressant.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une montre connectée signée Apple est à l'honneur sur Amazon Italie. Actuellement, l'Apple Watch SE de 2ème génération disponible dans son coloris lumière stellaire et sa version GPS est au prix exact de 195,73 euros après avoir ajouté le produit au panier. Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 4,86 euros sont appliqués. Au total, l'objet connecté reviendra alors à 200,59 euros.

À propos des points forts de la Watch SE 2 d'Apple, la montre est équipée d'un écran Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels avec une luminosité pouvant atteindre 1000 nits. L'objet connecté dispose également de la puce SiP S8, d'une mémoire vive de 1 Go, d'une capacité de stockage de 32 Go, d'une étanchéité jusqu’à 50 mètres et d'une autonomie avoisinant les 18 heures.

L'objet connecté embarque divers capteurs qui permettent d’effectuer le suivi de la forme physique et du sommeil. La montre suit essentiellement votre rythme cardiaque et peut vous alerter en cas de fréquence inquiétante ou en cas d’arythmie. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre test de l'Apple Watch SE 2.