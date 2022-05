Apple Watch Nike SE à seulement 269 euros pour les French Days 

C’est le dernier jour des French Days, alors pourquoi ne pas craquer pour l’Apple Watch Nike SE en réduction de 10% chez Darty, Boulanger et la Fnac ? Difficile de trouver une smartwatch d’une qualité équivalente à ce prix !

Vous avez un iPhone et vous lorgnez depuis quelques temps sur les Apple Watch mais vous ne sautez pas le pas car vous les trouvez trop chères ? Alors cette promotion des French Days qui se termine ce soir devrait vous aider à vous décider. Pour 269 euros au lieu de 299 euros, vous pourrez vous offrir la version Nike au look plus sportif de l’Apple Watch SE.

Apple Watch Nike SE : Une montre sportive au tarif attractif

L’Apple Watch SE reprend le design et l’écran de l’Apple Watch Série 5 avec une dalle Amoled de 1,57 pouce qui offre une excellente luminosité en plein soleil. Dotée d’un cardiofréquencemètre pour mesurer vos calories consommées, mais aussi d’un gyroscope, d’un accéléromètre, d’un baromètre, d’un magnétomètre, d’un altimètre et d’un GPS, c’est la montre parfaite pour faire le suivi de vos activités sportives. Résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, elle sera aussi utile pour les nageurs.

Le système d’exploitation watchOS est très bien pensé et complet grâce à de nombreuses apps disponibles, notamment l’app Nike Run Club pour vos entrainements de course à pieds. Sur ce modèle, vous bénéficiez d’un bracelet sport Nike mais aussi d’un jeu de cadrans exclusifs que vous pouvez personnaliser à votre goût.

Retrouvez notre test pour en savoir plus sur la montre connectée Apple Watch SE.