Apple Watch : elle appelle les secours et sauve la vie de son propriétaire inconscient

Une Apple Watch, dont le propriétaire a eu un malaise, a appelé les secours sans aucune intervention humaine. Après avoir détecté une chute et estimé que son porteur était inconscient, elle a procédé à une fonction d’urgence. Une ambulance est arrivée et a porté secours à la personne. Une belle histoire.

Depuis le lancement de la première version, Apple positionne autant l’Apple Watch comme un accessoire « fashion » que comme un outil destiné à aider ses propriétaires. Une aide qui n’est pas seulement de la connectivité additionnelle, mais qui a aussi un lien avec la santé. L’application « santé » que vous retrouvez aujourd’hui dans iOS a été développée en même temps que la montre. Avec les années, l’Apple Watch est devenu un lanceur d’alerte sanitaire.

Depuis sa quatrième itération, dévoilée en 2018, elle intègre un électrocardiogramme qui permet d’analyser l’intensité cardiaque. À ne pas confondre avec le cardiofréquencemètre, que vous retrouvez dans de nombreuses montres connectées (et même certains smartphones). Celui-ci relève le rythme cardiaque. L’Apple Watch en est également équipée. Et l’association des deux a permis d’alerter certaines personnes d’un problème cardiaque. Selon certaines rumeurs, l’Apple Watch Series 6 pourrait même prévenir les crises de panique et mesurer le taux d’oxygène dans le sang.

Système d’urgence automatique

L’Apple Watch Series 4 est aussi la première à intégrer un système d’urgence automatique. Si la montre détecte que vous avez fait une chute, elle vous demande si vous avez besoin de secours. Si vous ne répondez pas dans la minute, elle alerte seule un service d’urgence. Plusieurs histoires relatent l’efficacité de ce système. En voici une nouvelle, contée en fin de semaine dernière par la station radiophonique américaine KTAR News, basée à Phoenix en Arizona.

Le 23 avril dernier, la police de Chandler a reçu un appel de détresse en provenance d’une Apple Watch. Son propriétaire a fait un malaise et est tombé à terre. Inconscient, il n’a pas pu répondre à l’alerte émise par la montre qui a alors appelé le 911. Lors de cet appel, la montre a indiqué que son propriétaire ne répondait pas à ses sollicitations et a indiqué ses coordonnées GPS. La police et les pompiers sont arrivés sur place et ont apporté les soins de première urgence à la victime, laquelle ne savait pas que les secours étaient en route avant qu’ils n’arrivent sur place.

Source : KTAR News