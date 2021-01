Apple Watch : la firme travaille sur une alternative à Touch ID pour montre connectée

Les Apple Watch pourraient bientôt reconnaître leur porteur en analysant les veines de leur poignet. Un brevet déposé par Apple décrit un capteur de lumière capable de scanner le réseau veineux des utilisateurs. Dans ces conditions, la firme de Cupertino n'aurait pas besoin d'intégrer de lecteur d'empreintes Touch ID à ses futures montres connectée.

Contrairement aux iPhone, iPad et aux MacBooks, les Apple Watch ne sont pas équipées de scanner biométrique. Pas de lecteur d'empreintes digitales Touch ID ni de reconnaissance faciale Face ID sur les smartwatchs de la marque. Pour déverrouiller la montre connectée, les utilisateurs doivent impérativement taper un code de déverrouillage.

La donne pourrait bientôt changer. Ce 7 janvier 2021, Apple a déposé un brevet auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Il décrit une technologie capable de reconnaître le propriétaire d'une Apple Watch en se basant uniquement sur les veines de ses poignets. Pour fonctionner, la montre est équipée d'un capteur lumineux qui met en évidence toutes les spécificités de l'appareil circulatoire des usagers. Les veines et les capillaires de chaque être humain sont en effet uniques. Aussi uniques qu'une empreinte digitale, un visage ou une iris.

Apple développe un capteur biométrique pour ses futures Apple Watch

Concrètement, le capteur de la montre connectée va projeter un faisceau lumineux qui va permettre de cartographier toutes les veines des avant bras. Cette carte sera comparée aux données déjà récupérées par l'Apple Watch. In fine, la montre connectée se déverrouillera dès que l'utilisateur la glissera à son poignet.

Comme toujours, on rappellera que toutes les technologies décrites dans des brevets ne sont pas forcément intégrées à des produits. Comme la plupart des entreprises du secteur, le géant californien dépose régulièrement des brevets afin de sécuriser l'utilisation d'une technologie et empêcher la concurrence de s'en emparer.

Ces derniers mois, Apple a notamment déposé le brevet d'un bracelet d'Apple Watch équipé de plusieurs petites batteries afin de proposer une meilleure autonomie. Quelques mois tôt, la firme de Tim Cook déposait une technologie de capteurs capables de mesurer la pression sanguine des utilisateurs. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains Apple Watch. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce capteur veineux dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bureau américain des brevets et des marques de commerce