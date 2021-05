L’Apple Watch sera bientôt équipée d’un capteur de sucre pour le diabète

L'Apple Watch, la fameuse montre connectée orienté santé d'Apple, continuera de s'améliorer dans les années à venir. Après avoir ajouté un oxymètre et un ECG, le géant de Cupertino souhaite intégrer un capteur capable de mesurer le taux de sucre dans le sang des utilisateurs. Dans cette optique, Apple a noué un partenariat avec une start-up britannique appelée Rockley Photonics.

Orienté santé et fitness, l'Apple Watch embarque déjà une foule de capteurs visant à monitorer le corps de son porteur. Apple a notamment intégré un électrocardiogramme, un moniteur cardiaque, un outil de détection des chutes et un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Selon un brevet, le géant américain développe aussi un outil capable mesurer la tension artérielle des usagers.

Sans surprise, Apple ne compte pas s'arrêter là. En miroir de Samsung, l'entreprise californienne souhaite que sa montre connectée soit capable de mesurer le taux de sucre dans le sang de son porteur. Pour y parvenir, Apple s'est récemment rapprochée de Rockley Photonics, une entreprise basée au Royaume-Uni, rapporte le quotidien The Telegraph.

L'Apple Watch pourrait aussi mesurer le taux d'alcool dans le sang

Les documents d'introduction en bourse de Rockley Photonics, remis à la SEC (l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers), montrent en effet qu'Apple est l'un des plus importants clients de la start-up.

Evidemment, le capteur de mesure de la glycémie permettrait d'abord à Apple de séduire les personnes atteintes de diabète. D'après les chiffres de l'OMS, 420 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie. En Europe, 64 millions de personnes vivent avec diabète, soit 7,3 % de la population.

Sur le même sujet : L’Apple Watch Series 6 pourrait bientôt servir de test de dépistage du COVID-19

La technologie développée par Rockley Photonics n'est pas cantonnée à la mesure de glycémie. “Nos produits sont conçus pour des mesures médicaux, y compris la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et les appareils de surveillance de l'alcool, l'oxymétrie du pouls et à proximité” note ainsi Rockley Photonics dans le document remis à la SEC. In fine, l'Apple Watch pourrait à terme embarquer un capteur capable de renseigner son porteur sur son taux d'alcool dans le sang.

Apple étant un des principaux clients de Rockley Photonics, on peut s'attendre à ce que les capteurs de la start-up soient rapidement intégrés à des produits. Tous les regards se tournent évidemment vers l'Apple Watch Series 7, dont la sortie est prévue dans le courant de septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible sur la future montre connectée.