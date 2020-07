Apple vend un câble « Thunderbolt 3 Pro » exquis, 149 € les deux mètres !

Apple vend désormais un nouveau câble Thunderbolt 3 « Pro » noir de 2 mètres seulement, au prix de 149 €. Mis à part leur qualité de fabrication supposée, et l’aspect tressé du câble, dans les tons des MacBook/iMac Pro gris sidéral, le câble propose exactement les mêmes caractéristiques que des alternatives disponibles dès 30 euros.

A qui s’adresse Apple lorsque la firme met en vente un câble Thunderbolt 3 « Pro » de 2 mètres pour la somme de 149 € ? Après les roues du Mac Pro à 849 euros, et le stand de l’Apple Pro Display XDR à près de 1000 euros, Apple semble en effet « faire exprès » de lancer régulièrement des accessoires au prix indécent. La dernière en date est un joli câble Thunderbolt 3 qualifié de « Thunderbolt 3 Pro » – sans que cela ait la moindre signification quant aux caractéristiques techniques du connecteur.

Apple vend le câble Thunderbolt 3 le plus cher du web

Il s’agit donc simplement d’un câble de 2 mètres USB type C, compatible avec le standard Thunderbolt 3 et toutes les normes les plus récentes USB, DisplayPort et consorts. Il est tissé, ce qui est un progrès par rapport aux câbles Apple actuels, qui sont généralement recouverts d’une sorte de caoutchouc qui finit par jaunir et s’éventrer. Le coloris est noir, pour mieux se marier à votre MacBook Pro ou iMac Pro gris sidéral.

Mais hormis sa qualité de fabrication supposée et un aspect noir tressé, ce câble remplit exactement les mêmes fonctionnalités que, par exemple, le câble Thunderbolt 3 que l’équipementier tiers Belkin propose autour de 30 euros (entre autres options). Le câble proposé par Apple est ainsi 4 à 5 fois plus cher. Apple ne s’est jamais expliqué sur les raison du lancement de ce type d’accessoire sur des segments où ils ne sont absolument pas compétitifs.

La réalité c’est que ce genre de produits servent surtout à faire parler d’Apple – et des autres produits de la marque qui sont moins critiqués. Ce qui permet à la firme de s’offrir de la publicité à moindre frais, et donc, paradoxalement, de vendre davantage. Combien de sites ont ainsi parlé du prix exorbitant des roues du Mac Pro, pour mieux dire dans le même papier que certaines configurations musclées du Mac Pro sont compétitives, ou de donner les premiers prix des ordinateurs de la marque…

Lire également : iPhone 12 – Apple augmenterait les prix malgré l’abandon du chargeur et des écouteurs inclus

Mais ce n’est pas la seule raison de vendre ce genre de produits. Apple cultive et de renforce son image de luxe – cela créé des objets de désir irrationnels, mais qui, en faisant un peu rêver, permettront à coup sûr de séduire de nouveaux clients. Une stratégie qui semble jusqu’ici fonctionner à la perfection. Alors, prêts à demander un crédit conso à votre banque pour vous acheter un câble Apple ?