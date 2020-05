Mac Pro : des YouTubeurs ont acheté ses roues à 849 € pour en faire un skateboard !

Les roues du Mac Pro, vendues après achat pour la bagatelle de 849 € n’en finissent plus d’inspirer des vidéos YouTube déjantées. Après un premier unboxing confiné d’Unbox Therapy aussi solennel qu’hilarant, la même chaine récidive avec sa version du « Skate Pro ». Rapidement suivi par un autre YouTubeur qui a décidé de les monter sur un vrai skateboard.

Ah, le Mac Pro, son prix, et celui de ses accessoires… Il n’y a sans doute pas grand chose à redire sur la tour, dès lors qu’on monte en configuration. Plusieurs analyses du prix montrent en effet que la qualité du boitier, des composants, et l’ingénierie dédiée simplement à en faire un appareil ultra-silencieux, même à plein régime, en font une option sérieuse pour certains clients professionnels. Notamment dans la production de musique puisque la tour peut gérer un nombre incalculable de pistes, d’effets, et instruments virtuels sans perturber l’enregistrement.

Mais aussi, par exemple, en production vidéo, grâce à sa carte Afterburner qui accélère le rendu dans des logiciels très utilisés par l’industrie comme Final Cut Pro X. Soyons clairs, il est possible de construire une tour PC avec des composants aussi voire plus puissants pour moins cher qu’une configuration similaire sur Mac Pro. Mais la puissance n’est pas tout, et pris ensemble, les éléments susmentionnés, auxquels s’ajoutent l’écosystème macOS et ses applications sont un réel motif d’achat pour certains professionnels. La machine n’étant pas vraiment destinée de toute manière au grand public.

Les roues du Mac Pro, plus fort que le pied de l’Apple Pro Display XDR

Il y a pourtant quelques raisons de s’étrangler de certains tarifs pratiqués par la firme. L’écran Apple Pro Display XDR conseillé pour la machine, a un prix qui peut se comparer favorablement à certains écrans professionnels concurrents nettement plus chers. Mais son stand, indispensable pour l’utiliser à défaut d’avoir choisi une autre solution tierce est vendu au prix « Hallucinant » de 1099 € (notez qu’Apple vend néanmoins aussi une solution de montage VESA 229 €).

Et pourtant, même cet excès parait peu de choses en comparaison du prix des roues du Mac Pro. Par défaut, le Mac Pro est en effet proposé sans roues, mais il est possible des les inclure lors de l’achat pour la modique somme de 500 €. Or, si vous ne les intégrez pas dès l’achat, il est possible quand même d’installer ces roues après. Mais cela coûte alors 849 € : Apple facture en effet une modification du châssis indispensable pour pouvoir les connecter sur ses pieds. Facturée en supplément.

On passera sur l’utilité ces roues sur une machine comme le Mac Pro. Il faut en effet bien voir que l’ordinateur est imposant, et devrait comme toute tour digne de ce nom rester en permanence au même endroit connectée à toute une série de câbles. L’intérêt de lui mettre des roues est donc très limité. Et on imagine qu’Apple n’en vendra de toute manière pas tant que cela. Ce qui explique peut être en partie leur prix prohibitif. De surcroît la conception de ces roues parait inutilement complexe pour un tel cas d’utilisation.

Des roues… inutiles ? Et si on en faisait un skateboard ?

Elles ont deux parties de roulement très douces (et donc silencieuses, ce qui est le véritable leitmotiv de cette machine), ce qui leur permet de tourner dans des angles très serrés sans broncher. Elles sont connectées au pied de la machine via une autre articulation elle aussi très douce et silencieuse qui permet aux roues de tourner librement à 360 degrés. En soit pourquoi pas, mais rien qui ne permette de justifier le prix de presque deux iPhone SE (489 €).

Reste que cela amuse beaucoup les youtubeurs. La semaine dernière on vous montrait un unboxing hilarant des roues par Unbox Therapy. Unbox Therapy est revenu sur les roues du Mac Pro dans une nouvelle vidéo dans laquelle il tente d’en faire… un skateboard. Pour cela, il a utilisé la partie avant d’un boitier dont le design copie celui des Mac Pro. Le résultat, assemblé avec les moyens du bord (confinement oblige) est… fonctionnel. Enfin presque comme vous allez le voir dans la vidéo en fin d’article.

Du coup la chaine Youtube Braille Skateboarding a décidé de construire son propre « Skate Pro » en intégrant les roues sur une vraie planche. Si le résultat ressemble plus à un vrai skate, force est de constater que ces roues trop chères qui tournent à 360 degrés rendent l’objet particulièrement dangereux. Un skate pour les vrais « Pro » ? On vous laisse en juger dans ces deux vidéos :