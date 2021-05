Apple vend la manette Dualsense de la PS5 maintenant qu’elle est compatible iOS

Apple propose à la vente sur sa boutique officielle la Dualsense, la manette de la PS5. Précisons que la Dualsense est effet compatible avec les iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Le prix reste en revanche le même que celui proposé par Sony, soit 69,99 €.

Apple vient récemment d'ajouter un nouveau produit à la vente sur sa boutique. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'un appareil signé par la marque à la pomme, mais bien de la Dualsense, la manette de la PS5. En effet, avec les dernières mises à jour d'iOS 14.5, d'iPadOS 14.5, de tvOS 14.5 et de macOS 11.3, les manettes officielles de la PS5 et de la Xbox Series X sont désormais compatibles avec les iPhone, les iPad, Apple TV et Mac.

La Dualsense, affichée à 69,99 €, pourra être utilisée sur n'importe quel jeu proposant la prise en charge d'une manette, ce qui inclut de très nombreux titres disponibles sur l'App Store, via Apple Arcade ou bien via la fonction PS Remote de l'application PS Remote Play. Pour rappel, cette appli permet de jouer à vos jeux préférés PS5 et PS4 à distance, sur un smartphone Android ou iOS.

“Relevez votre niveau de jeu avec la manette sans fil Playstation Dualsense. Vous pouvez la jumeler à votre iPad, iPhone, Mac ou AppleTV compatible via Bluetooth pour profiter de l'extrême précision et du confort qui font la renommée de Playstation. Elle prend en charge des milliers de jeux, y compris ceux d'Apple Arcade”, peut-on lire dans la description du produit sur la boutique officielle d'Apple.

Il faudra atteindre un peu pour les nouveaux coloris de la Dualsense

Pour rappel, Sony a récemment dévoilé deux nouveaux coloris pour la Dualsense. Baptisés Midnight Black et Cosmic Red, ces design puisent leur inspiration dans les couleurs de notre galaxie. “Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette DualSense originelle de sorte que les trois coloris s'accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s'adapter aux nouveaux coloris”, précise Satoshi Aoyagi, designer chez Sony”.

Pour l'heure, ces nouvelles manettes DualSense ne sont pas encore proposées sur la boutique officielle, mais il y a fort à parier qu'elles le soient très prochainement.

Source : MacRumors