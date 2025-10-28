Apple va simplifier l’usage du bouton Photo de l’iPhone

Le bouton Photo des iPhone est coûteux, et tout le monde ne parvient pas à le maîtriser. Face à ce constat, Apple prévoit des changements pour les iPhone 18.

L'une des grandes nouveautés introduites par l'iPhone 16, et reprise sur l'iPhone 17, est l'intégration d'un bouton de contrôle de l'appareil photo. Celui-ci permet de lancer rapidement l'application et d'effectuer des réglages comme la mise au point ou le zoom avec une seule main, sans avoir à utiliser l'écran tactile. Cette touche peut être pratique, mais tout le monde ne réussit pas à l'utiliser pour exploiter son plein potentiel. Avec les iPhone 18, Apple devrait en simplifier la conception et l'usage pour la rendre plus accessible auprès du grand public.

L'information provient du leaker Instant Digital, qui prétend que sur les prochains modèles, Apple va supprimer la couche de détection capacitive et en ne conserver que la détection de pression. Il ne sera donc plus possible de contrôler l'appareil photo de l'iPhone avec des gestes tactiles, comme c'est le cas actuellement. Les utilisateurs ne pourront effectuer des actions avec ce bouton qu'en exerçant une force de pression dessus. Cette méthode est plus intuitive pour de nombreux utilisateurs. Mais en se privant des gestes, le constructeur va devoir se débrouiller pour ne pas supprimer de fonctionnalités, qui devront toutes êtes prises en charge par le capteur de pression.

Un nouveau bouton Photo sur l'iPhone 18 ?

Ce nouveau bouton Photo ne devrait survivre que le temps de la génération des iPhone 18. En 2027, Apple prépare un passage direct à l'iPhone 20 pour célébrer les 20 ans de son produit phare. Afin de marquer le coup, la firme développerait un tout nouveau design. Pour celui-ci, la touche de commande de l'appareil photo, tout comme le bouton d'alimentation, le bouton de volume et le bouton d'action, devraient tous être remplacés par des boutons à semi-conducteurs avec retour haptique localisé.

Pour Apple, retirer la détection capacitive signifie aussi réaliser des économies, ce composant étant particulièrement coûteux et sujet à des problèmes entraînant des réparations par le SAV. Les iPhone 18 Pro, Pro Max et Fold sont attendus en septembre 2026, les iPhone 18 et 18e devraient sortir au printemps 2027.