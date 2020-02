Apple va enfin laisser l’utilisateur choisir les apps par défaut sous iOS, c’est la révolution !

Encore aujourd’hui, il n’est pas possible de changer les applications par défaut d’iOS. Si vous cliquez sur un lien, c’est Safari qui s’ouvre. Point. Mais Apple pourrait montrer un peu plus d’ouverture et laisser l’utilisateur choisir ses applications par défaut. Ce qu’Android fait depuis fort longtemps.

Google et Microsoft se sont inspirés d’iOS, notamment pour concevoir leur interface utilisateur afin qu’elle soit facile à utiliser à partir d’un écran tactile. Ils ont également adapté certaines bonnes idées d’Apple concernant l’assistant personnel (allant même jusqu’à dépasser la firme de Cupertino), par exemple. Mais le contraire est également vrai : iOS a largement profité de la concurrence pour s’améliorer. Et surtout pour prendre exemple afin de s’ouvrir un peu à la concurrence, en laissant les utilisateurs choisir le moteur de recherche par défaut dans Safari.

Et cela devrait être encore le cas prochainement. Selon un article de l’agence de presse économique Bloomberg, Apple envisagerait de laisser un peu plus de place à la concurrence au sein d’iOS et de son enceinte Homepod. Tout d’abord, du côté d’iOS : Apple pourrait laisser l’utilisateur choisir certaines de ses applications par défaut. Ce qui existe déjà depuis bien longtemps sous Windows, Android et même macOS. Notez qu’Apple.

Vous pourrez bientôt remplacer Safari et Mail !

Deux applications seraient concernées : le navigateur Web et le client de messagerie électronique. Safari et Mail pourraient donc perdre leur statut d’application par défaut. Une vraie révolution est en marche. Si l’utilisateur choisit une application tierce, comme Chrome et Gmail, comme applications par défaut, Safari et Mail ne s’ouvriront plus automatiquement. Notez que, aujourd’hui, si vous avez supprimé Mail de votre iPhone, ce dernier reste quand même l’application par défaut.

Du côté d’Homepod, Bloomberg affirme qu’Apple pourrait laisser les usagers choisir l’application musicale. Aujourd’hui, seul Apple Music est accessible depuis l’enceinte connectée. Demain, Spotify (pour ne pas le nommer) pourrait être autorisé à fonctionner avec le produit. Évidemment, ouvrir ses réglages à la concurrence présente un risque. Cependant, selon la source de cette fuite, la firme de Cupertino voudrait échapper, comme Google ou Microsoft, à une plainte pour pratique anticoncurrentielle.

Source : Bloomberg