Apple veut empêcher la publication d’un livre qui révèle les secrets de l’App Store

Un livre consacré à la boutique applicative d’Apple a été publié en Allemagne. Écrit par un ancien employé de la firme, celle-ci tente d’interdire sa commercialisation, estimant qu’il révèle certains secrets commerciaux qu’elle ne souhaite pas voir étaler sur la place publique. Ce qui va certainement provoquer l’intérêt des curieux…

C’est un livre qui aurait pu passer inaperçu parmi tous les ouvrages disponibles sur Amazon ou dans les librairies. Il s’appelle « App Store Confidential » (peut-être une référence au célèbre film L.A. Confidential). Il a été écrit par Tom Sadowski aux éditions Murmann Verlag. Il est en vente en Allemagne depuis le début de la semaine. Et il fait l’objet d’une plainte de la part d’Apple qui souhaite que sa commercialisation soit interdite.

En effet, Apple estime que l’ouvrage, dédié à la célèbre boutique qui a créé le marché des applications en 2008, révèle certains secrets commerciaux que la firme préfèrerait ne pas voir étaler sur la place publique. Selon le résumé réalisé par l’éditeur et accompagnant sa fiche produit, App Store Confidential explique quels sont les moyens pour qu’une application fonctionne commercialement sur l’App Store. L’auteur y évoque également son expérience au sein d’Apple et ses rencontres avec Tim Cook. Car, oui, Tom Sadowsky est un ancien employé d’Apple.

Responsable local de l’App Store pendant cinq ans

Et pas n’importe lequel. Il a géré l’App Store pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche de 2014 à 2019. Il était donc au courant de toutes les pratiques de la firme sur le marché des applications. Dans une interview accordée à Der Spiegel, Tom Sadowsky affirme qu’Apple était au courant du contenu du livre bien avant sa publication, puisqu’un manuscrit lui avait été envoyé. En outre, il estime qu’il n’avait aucune mauvaise intention. Bien au contraire : il espérait même que le livre aurait une influence bénéfique.

Les avocats d’Apple ont envoyé un courrier à l’auteur et à son éditeur afin que le livre soit retiré des ventes que ce soit en ligne ou en boutique, que les exemplaires vendus soient rappelés et que les manuscrits soient tous détruits. Si certaines demandes peuvent potentiellement être comblées, rappeler les exemplaires vendus sera déjà beaucoup plus dur. D’autant qu’Amazon vend l’ouvrage en version papier et en version kindle… À l’heure où nous écrivons ces lignes, il y est d’ailleurs toujours. Et cette histoire lui offre une publicité inespérée.

