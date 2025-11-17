Apple va détester cette application gratuite : elle débloque enfin toutes les fonctions de vos AirPods sur Android

Cette nouvelle application permet aux AirPods de se défaire des chaînes de l’écosystème fermé d’Apple en exploitant leur plein potentiel, même lorsqu’ils sont connectés à des appareils Android. Il existe toutefois une condition pour en profiter, voici laquelle.

Même si vous êtes fan d’Android, certains produits Apple pourraient vous séduire. Après tout, c’est humain de vouloir comparer et personne ne vous jettera la pierre : même Samsung s’est inspiré de la firme de Cupertino pour ses Galaxy Buds 3 Pro – bien que le géant sud-coréen semble vouloir rectifier le tir pour sa prochaine génération d’écouteurs sans fil.

Là où le bât blesse, c’est que l’écosystème Apple est fermé. Rien ne vous empêche d'opter pour des AirPods, mais vous ne pourrez pas profiter de toutes leurs fonctionnalités – qui vous ont sûrement séduit sur le papier. C'était sans compter sur cette application qui vous permet désormais de profiter de vos AirPods comme il se doit sur Android.

Cette nouvelle application vous permet d’exploiter le plein potentiel des AirPods sur Android, mais il y a un mais

Certaines applications permettent déjà d’accéder à quelques-unes de leurs fonctions, mais celle-ci va encore plus loin et permet aux propriétaires de smartphone Android d’utiliser toutes les fonctionnalités des AirPods qui étaient, jusque-là, réservées aux appareils iOS et macOS, d’après nos confrères d’Android Authority. Son nom ? LibrePods.

Parmi ces options, on recense l’état de la batterie, la détection des gestes de la tête pour décrocher un appel mains libres, la détection intra-auriculaire pour la lecture/pause automatique des contenus, ou encore l’ANC. LibrePods permet aussi de personnaliser le nom des écouteurs, les commandes des appuis prolongés, le mode Transparence, ou d'utiliser les AirPods comme appareils auditifs.

Il faut pour cela activer le réglage « Act as an Apple device » (Se comporter comme un appareil Apple dans la langue de Molière) afin de duper les AirPods. Cependant, il existe une condition critique pour utiliser cette application : votre téléphone doit être rooté – sauf si vous possédez un OPPO ou un OnePlus. Pour rooter son appareil (obtenir une liberté totale dessus), il faut s’y connaître car les risques ne sont pas négligeables : selon les marques, vous pouvez perdre la garantie de votre smartphone, ce dernier pourrait également planter si la manipulation est mal faite et certaines applications peuvent refuser de fonctionner puisque rooter son téléphone peut représenter un risque de sécurité.

Toutefois, si vous y tenez vraiment et que vous êtes un utilisateur expérimenté, le développeur vous conseille d’utiliser le framework Xposed pour activer ces fonctions. Notez également que LibrePods vous permet de configurer les contrôles sur les AirPods de 2e et 3e génération. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter la page du projet sur GitHub.