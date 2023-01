Apple augmente en toute discrétion les prix du HomePod Mini et du iMac en France

Alors qu'un nouveau HomePod doit arriver ce 3 février 2023, Apple vient de revoir à la hausse et en toute discrétion le prix des HomePod Mini et des iMac sur sa boutique officielle en France.

Comme vous le savez, Apple a fait plusieurs annonces de taille il y a quelques jours. La marque à la pomme a notamment officialisé les nouveaux MacBook Pro propulsés par les dernières puces M2 Pro et M2 Max. Mais ce n'est pas tout puisque la firme de Cupertino a également levé le voile sur un HomePod de nouvelle génération.

Cette enceinte, qui reprend de nombreuses fonctionnalités instaurées sur le HomePod Mini, sera notamment compatible AirPlay 2 et Matter (pour une meilleure intégration domotique). On retrouvera également un thermomètre, un capteur d'humidité et une compatibilité eARC pour diffuser le son de votre TV (à condition d'avoir une Apple TV 4K).

Le HomePod Mini dépasse la barre des 100 €

En attendant le lancement de ce HomePod 2.0 dès ce 3 février 2023 au prix conséquent de 349 €, Apple a augmenté en toute discrétion le prix de certains appareils sur sa boutique officielle. En effet, nous venons de constater que le prix de départ des HomePod Mini justement vient de franchir la barre symbolique des 100 €, passant ainsi de 99 € à 109 €.

La France n'est pas la seule concernée puisque les tarifs du HomePod Mini ont également été revus à la hausse en Autriche, en Irlande, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Notez qu'aux Etats-Unis en revanche, la somme exigée pour un HomePod Mini reste la même depuis son lancement, à savoir 99 $.

La facture du iMac M1 grimpe aussi

Mais ce n'est pas tout, puisque les tarifs des iMac ont également grimpé sur la boutique française du constructeur. Plus précisément, la note augmente entre 100 et 110 € selon les modèles et les configurations :

le iMac 24″ d'entrée de gamme est affiché à 1549 € au lieu de 1 449 €

au lieu de 1 449 € le iMac 24″ de milieu de gamme est affiché à 1 779 € au lieu de 1 669 €

au lieu de 1 669 € le iMac 24″ haut de gamme est affiché à 2 009 € au lieu de 1 899 €

Fort heureusement, les prix des options n'a pas bougé d'un iota. Ainsi, pour passer de 8 à 16 Go mémoire vive, il faudra toujours débourser 230 € supplémentaires. Le montant est similaire pour opter pour un SSD de 512 Go au lieu de 256 Go. Pour l'instant, ces prix ont été repérés uniquement sur la boutique Apple, mais on se doute que les revendeurs tiers et partenaires comme la Fnac, Cdiscount ou Amazon ne vont pas tarder à les appliquer.

Source : MacRumors