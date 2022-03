Apple TV bloque l’achat et la location de films sur Android TV et Google TV

Apple a soudainement supprimé la possibilité de louer ou d'acheter des films via son application Apple TV sur les appareils de ses concurrents fonctionnant sous Android TV ou Google TV.

Les propriétaires d'appareils fonctionnant sous Android TV et Google TV ne sont désormais plus en mesure d'acheter ou de louer des films à partir de l'application Apple TV, les clients étant contraints d'acheter sur les autres plateformes d'Apple. L'application a vraisemblablement remplacé le bouton de location ou d'achat par un bouton « Comment regarder » qui dirige les utilisateurs vers l'application Apple TV pour iOS et d'autres plateformes de streaming.

L’application indique également que « vous pouvez vous abonner dans l'application Apple TV sur iPhone, iPad et autres appareils de streaming », et ajoute que « les utilisateurs peuvent toujours s'abonner à Apple TV Plus via son site officiel ». Tous les téléviseurs Android TV sont impactés, ainsi que les appareils sous Google TV tels que le Chromecast avec Google TV de 2020 et les téléviseurs récents de Sony ou encore de TCL.

Les utilisateurs d’Android TV ne peuvent plus acheter de contenu Apple TV

Bien qu’il soit toujours possible d'accéder à l'application Apple TV sur les téléviseurs Google et Android, mais vous ne pouvez visualiser que les contenus que vous avez déjà achetés ou auxquels vous êtes abonné. Dorénavant, si vous souhaitez louer ou télécharger des émissions d'Apple, vous devez acheter la vidéo sur un autre appareil avant de pouvoir la regarder sur un appareil Androd TV ou Google TV.

Pour l’instant, aucune raison officielle n'a été donnée par Apple à la suite de ce changement, mais il est probable qu'il soit dû à la lutte constante autour des commissions. Ce ne serait pas la première fois qu’Apple cherche à s’assurer d’engendrer un maximum de bénéfices, puisque le géant américain avait déjà été épinglé après avoir fait discrètement la pub de l’App Store sur Google pour avoir une bonne commission.

Quoi qu’il en soit, bien qu’Android 12 et Google TV ont perdu cette fonctionnalité, les deux systèmes d’exploitation vont bientôt faire le plein de nouvelles options. En effet, on sait que Google TV offrira bientôt un service de fitness et les appels en visio, et Android TV va bientôt passer à la version 12. Au programme, on peut citer de l’affichage 4K sur toute l’interface, la sélection du taux de rafraichissement et la modification de la taille du texte.