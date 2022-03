Android TV 12 se dévoile un peu plus quelques mois avant la sortie

Dans un billet de blog, le développeur Paul Lammertsma nous donne plus de détails sur la prochaine grande mise à jour d’Android TV. Au programme : de l’affichage 4K sur toute l’interface, la sélection du taux de rafraichissement et la modification de la taille du texte. Android TV 12 sera déployé plus tard dans l’année, sans que l’on ait encore de date précise.

Voilà plusieurs mois qu’Android TV 12 fait parler de lui, et nous avons droit aujourd’hui a de nouvelles informations concernant la mise à jour. En décembre dernier, Google a annoncé les grandes nouveautés qui arriveront avec la nouvelle version de son système d’exploitation. Dans un billet de blog posté récemment, le développeur Paul Lammertsma revient sur ces fonctionnalités à venir et en ajoute quelques autres à la liste.

Comme on le savait déjà, les téléviseurs compatibles permettront ainsi de sélectionner le taux de rafraichissement à volonté. Ainsi, il sera possible de choisir entre 24 Hz, 25 Hz, et 30 Hz. De cette manière, les utilisateurs pourront adapter le réglage en fonction du contenu visionné pour profiter d’une meilleure expérience. De plus, Paul Lammertsma précise qu’il sera possible de configurer du 48 Hz sur les contenus en 24 Hz pour un visionnage plus fluide.

Google en dit plus sur Android TV 12

Google améliore également ses options d’accessibilité en prenant en compte les utilisateurs avec des problèmes de vision. Android TV 12 permettra ainsi de régler la taille du texte à sa convenance avec différentes options comme petit, par défaut et grand. Fini donc de lire des informations trop petites ou de devoir se rapprocher de son écran pour ne rien manquer.

Enfin, la firme de Mountain View pense également aux propriétaires de téléviseurs 4K en améliorant la résolution de son interface. Tous les éléments du système d’exploitation seront affichés en Ultra HD afin de réduire l’écart entre les menus de l’OS et les contenus diffusés. Paul Lammertsma ne précise pas la date de sortie d’Android TV 12 mais assure que la mise à jour sera disponible « tôt cette année ».

Source : Paul Lammertsma