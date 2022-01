Google TV offrira bientôt un service de fitness et les appels en visio

Google souhaite intégrer de nouvelles fonctions à son interface pour les télévisions connectées. Notamment dans les domaines du fitness et des appels en visio. Elle espère également que Netflix acceptera d’intégrer le service de recommandation de Google TV.

En septembre dernier, Google dévoile sa nouvelle interface dédiée aux téléviseurs : Google TV. Disponible depuis le 1er octobre 2021, elle remplace Android TV. L’interface se veut plus claire et centrée autour des contenus. Elle introduit une toute nouvelle manière d’y naviguer, en misant sur Google Assistant et sur plus de simplicité pour s’adapter à tous. Et il y a beaucoup d’utilisateurs différents.

Pour preuve, à l’occasion du CES, la firme de Mountain View a indiqué que 110 millions de télévisions équipées d’Android TV sont actuellement actives dans le monde. Et une sur dix profitent déjà de l’interface Google TV. Il y en aura certainement plus dans les mois à venir. Sony a présenté une demi-douzaine de télévisions sous Google TV lors du salon de Las Vegas, avec des dalles OLED, Full LED et Mini LED. Et Sony n’est évidemment pas la seule : Google affirme que 7 des 10 plus grandes marques de TV travaillent avec son interface.

Des nouveaux services prévus dans Google TV pour le fitness et les appels en visio

Mais pour adresser tous les besoins de tous les utilisateurs, Google devra améliorer les services offerts par Android TV, que ce soit en largeur (typologie de service) ou en profondeur (exhaustivité dans les fournisseurs). Et la firme y travaille activement. C’est ce que nous apprenons d’une interview de Rob Caruso, directeur produit en charge de Google TV, accordée à nos confrères du site Protocol.

Le patron explique s’intéresser à deux domaines : les appels en visio, avec l’intégration de Zoom par exemple, et le fitness, avec un service similaire à Apple Fitness+. Il affirme également vouloir renforcer les interactions de Google TV avec les produits domotiques, ainsi que l’offre de télévision gratuite, comme Pluto TV, pour tous ceux qui ne sont abonnés ni à Netflix, ni à Prime Video, ni à Disney+.

Rob Caruso cherche aussi à améliorer le système de recommandation des contenus en y ajoutant les derniers services de streaming récalcitrants. Netflix notamment. Même si l'application de ce dernier est disponible sur Android TV, la compagnie ne permet pas l’ajout de programme en liste de recommandation sur le système. Rob Caruso ne promet pas que cela changera, mais reste optimiste. Il espère que les nouveaux services arriveront cette année.

