L’Apple TV 4K devient moins cher avec un coupon de réduction, profitez-en vite !

Il ne faudra pas trop tarder si vous voulez acheter l'Apple TV 4K à prix réduit ! Pendant quelques heures, le lecteur de streaming de la marque à la Pomme devient moins cher grâce à la saisie d'un coupon de réduction.

Jusqu'à ce vendredi 28 mars 2025, Rakuten vous permet de bénéficier d'une offre promotionnelle sur l'achat de l'Apple TV 4K. Depuis la boutique officielle Darty, le lecteur de streaming incluant 64 Go de stockage est à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Pour obtenir la réduction de 20 euros, il suffit de saisir manuellement le coupon DARTY20 au moment de l'étape de la commande. Même si l'offre prend fin demain soir, il faut savoir que le code est valable dans la limite des 500 coupons mis à disposition par Rakuten.

Dévoilé par Apple au cours de l'automne 2022, l'Apple TV 4K de troisième génération se présente sous la forme d'un boîtier qui inclut la prise en charge des technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. Compatible avec les téléviseurs HD et UHD ayant une prise HDMI, le lecteur vous donne la possibilité de profiter du meilleur de l'univers Apple (Apple TV+, Apple Music ou encore Apple Arcade), mais également d'autres services de streaming tels que Netflix, Prime Video et Disney+.

À propos de ses caractéristiques principales, la box de streaming dispose d'un espace de stockage de 64 Go, de la puce A15 Bionic, d'un port HDMI 2.1, du Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Enfin, l'appareil est accompagné d'une télécommande rechargeable via USB-C dotée d'un clickpad à commande tactile, ainsi que d'un cordon d'alimentation.