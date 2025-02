Apple TV 4K : un code promo fait baisser le prix des modèles 64 Go et 128 Go

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui recherchent l'Apple TV 4K en promotion ! Pendant quelques jours, un code fait baisser le prix des modèles 64 Go et 128 Go de la box de streaming sortie au cours de l'année 2022.

Vous avez jusqu'à ce vendredi 21 février 2025 pour profiter d'une baisse de prix sur l'Apple TV 4K chez Rakuten, depuis le vendeur officiel Darty. Les modèles 64 Go et 128 Go de la box de streaming sont aux tarifs respectifs de 149,99 euros (au lieu de 169,99 euros) et de 169 euros (au lieu de 189 euros). Pour obtenir la remise de 20 euros, il est nécessaire de saisir le coupon DARTY20 au moment de l'étape de la commande. À titre d'information, seule la livraison gratuite à domicile est proposée par le site e-commerce.

Présenté par Apple il y a plus de deux ans, l'Apple TV 4K est une box de streaming qui prend en charge les technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. L'appareil est aussi équipé de la puce A15 Bionic, d'un port Ethernet (selon la version souhaitée), d'un port HDMI 2.1, du Wi‑Fi 6 (802.11ax) et de la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

Concernant ses dimensions, le produit mesure 93 mm de largeur, 93 mm d'épaisseur et 31 mm de hauteur, pour un poids estimé à 210 grammes environ. Pour terminer, la box Apple TV 4K est fournie avec la télécommande Siri Remote et un cordon d'alimentation.