L'Apple TV 4K 2022 fait l'objet d'un bon deal chez Amazon. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le modèle 64 Go du lecteur de la marque à la Pomme est proposé à son meilleur prix sur la plateforme allemande du site e-commerce.

La troisième génération de l'Apple TV 4K a été présentée au grand public au cours de l'automne 2022. Six mois plus tard, la version 2022 du puissant lecteur multimédia de la firme de Cupertino est proposée en promotion.

Disponible dans son modèle 64 Go, l'Apple TV 4K 2022 est vendu par Amazon Allemagne au prix de 149,24 euros au lieu de 169 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au tarif conseillé du produit. Pour obtenir le prix réduit, il suffit d'ajouter l'article au panier et des frais de port supplémentaires à hauteur de 5,28 euros seront appliqués pour une livraison en France. Au total, la passerelle revient donc à 154,52 euros.

Proposé dans un coloris noir, l'Apple TV 4K 2022 se présente sous la forme d'un boîtier qui prend en charge les technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. On retrouve aussi la puce A15 Bionic, un port HDMI 2.1, le Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Enfin, l'appareil est livré avec la télécommande Siri Remote et un cordon d'alimentation.