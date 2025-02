Apple travaillerait toujours sur des lunettes connectées, mais en prenant son temps

Alors qu'Apple a techniquement laissé tomber l'idée de sortir des lunettes connectées, on apprend que le projet n'est pas totalement écarté. Il faudra simplement être très patient.

Les lunettes connectées ne sont pas une nouveauté. On se souvient de l'engouement autour des Google Glass premières du nom en 2011, avant que le projet ne fasse un flop, poussant la firme à recentrer le produit sur les professionnels. Ce qui ne lui a pas réussi non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, le secteur est plutôt mature et il existe assez de marques pour faire jouer la concurrence : TCL, Xreal, RayNeo… Des noms pas forcément aussi connus que Ray-Ban Meta, ou que les futures Meta Orion présentées par Mark Zuckerberg fin 2024.

De son côté, Apple n'a toujours pas investi le secteur. La firme travaille sur des Apple Glass depuis quelques années, mais en 2024, on apprend qu'elle a finalement laissé tomber. Une décision probablement prise après l'échec du Visio Pro, casque de réalité augmentée dont la production se serait finalement arrêtée en janvier dernier. Pourtant, d'après Mark Gurman, journaliste très bien informé sur la marque à la pomme croquée, il ne faut pas être aussi catégorique.

Apple n'a pas tiré un trait sur son projet de lunettes intelligentes

L'idée de proposer un jour des lunettes connectée Apple ne serait pas abandonnée. Le nouveau chef des produits Vision d'Apple, John Ternus, voudrait simplement prendre son temps et éviter de reproduire ce qu'il s'est passé avec le casque. Le projet suit donc son cours, mais sur le long terme. C'est au final cohérent avec les précédentes analyses d'experts qui ne voyaient pas de lunettes Apple avant plusieurs années.

L'entreprise va d'abord s'atteler à perfectionner les technologies sous-jacentes, telles que les écrans ou le silicium, afin de faciliter la fabrication de l'appareil. Au lieu d'être un accessoire se connectant à un Mac, comme initialement prévu, Apple imagine plutôt un produit indépendant, dans la veine de ce que propose Meta. Reste à savoir comment il se démarquera de la concurrence qui, au moment de sa sortie, sera sans doute encore plus féroce qu'aujourd'hui.

