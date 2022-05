Apple testerait actuellement des iPhone avec des ports USB-C, bientôt la fin du Lightning ?

Plus les mois passent, plus la fin du Lightning semble se confirmer petit à petit. Il semblerait qu’Apple soit actuellement en train de tester des iPhone avec une connectique USB-C, ce qui vient renforcer la crédibilité des fuites précédentes.

Dans la foulée des annonces de l'analyste de confiance Ming-Chi Kuo, qui affirme qu'Apple abandonnera finalement son connecteur Lightning propriétaire pour la norme USB-C dans les futurs iPhone, Mark Gurman de Bloomberg ajoute désormais sa propre pierre à l’édifice en déclarant que « des personnes ayant connaissance de la situation » lui ont dit que les tests pour remplacer le Lightning par l'USB-C sont déjà en cours.

Apple aurait testé des prototypes d'iPhone avec des ports USB-C au cours des derniers mois et l’entreprise travaillait également sur un adaptateur qui permettrait aux iPhone équipés de cette connectique de continuer à fonctionner avec des accessoires conçus pour le connecteur Lightning. Comme d’habitude, il faudra probablement vous procurer cet adaptateur séparément, et celui-ci s’ajouterait alors à la longue liste des adaptateurs nécessaires pour faire fonctionner tous les appareils de l’écosystème Apple.

Lire également – iPhone : dites adieu au port Lightning, un ingénieur a réussi à le remplacer par de l’USB-C

L’iPhone 15 pourrait être le premier à utiliser un port USB-C

Mark Gurman corrobore les informations de Ming-Chi Kuo en ajoutant qu’Apple pourrait adopter l’USB-C en 2023 au plus tôt, car les iPhone 14 qui arriveront à l’automne 2022 seront bien équipés de câbles Lightning.

Si Apple venait vraiment à remplacer son connecteur Lightning par de l’USB-C dès l’année prochaine, l’entreprise se serait donc rapidement pliée aux décisions de l’UE, qui a récemment annoncé qu’elle forcerait tous les fabricants à adopter un chargeur universel dès 2024.

On imaginait plutôt Apple ne jamais adopter l’USB-C sur ses smartphones. Le fabricant aurait pu opter pour un design 100 % sans fil avant d’être contraint de changer de connectique. Cependant, le rapport de Mark Gurman ne mentionne pas d’iPhone sans ports, ce qui indique qu’un tel smartphone n’est pas encore prévu à court terme.

Quoi qu’il en soit, ce changement permettra également aux appareils Apple de bénéficier des vitesses de transfert et de chargement plus rapides dont se targue l'USB-C. Les câbles USB-C, utilisent une norme plus récente que Lightning, peuvent transférer des données à une vitesse allant jusqu'à 40 Gbps, alors que le Lightning plafonne toujours à la vitesse maximale de 480 Mbps de l'USB 2.

Source : Bloomberg