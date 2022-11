iPhone Fold : un ingénieur crée le premier smartphone pliable d’Apple

Alors que Samsung domine le marché des smartphones pliables depuis plusieurs années maintenant, on attend toujours qu’Apple lance son premier appareil de ce type. Cependant, avant cela, un ingénieur a déjà réussi à créer un premier iPhone pliant.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous savons qu’Apple planche sérieusement sur un tout nouvel iPhone pliable, et plusieurs modèles seraient déjà en préparation. Il faudra encore attendre plusieurs années avant de les voir arriver sur le marché, c’est pourquoi un ingénieur chinois a eu la bonne idée de fabriquer son propre iPhone pliable.

En effet, un internaute a dévoilé en vidéo avoir travaillé pendant plusieurs mois sur son propre iPhone pliable, qu’il a nommé iPhone V, en se basant sur les entrailles d’un iPhone X et de plusieurs smartphones pliables. Cela nous rappelle beaucoup l’histoire de l’ingénieur qui avait réussi à remplacer le port Lightning de son iPhone par de l’USB-C.

Il construit le premier iPhone pliable au monde

Pour créer cet iPhone pas comme les autres, l’ingénieur a utilisé les pièces du Galaxy Z Flip ainsi que du Motorola Razr. Comme sur les autres smartphones à clapet, l’internaute a ainsi divisé les composants internes de l'iPhone en deux moitiés et les a reliées entre elles.

Plus précisément, la moitié inférieure abrite la carte mère principale avec le SoC et la mémoire, tandis que la moitié supérieure abrite la batterie et les capteurs des caméras arrière et avant. L’ingénieur a également dû avoir recourt à de l’impression 3D pour fabriquer le corps de l’appareil.

Le plus impressionnant, c’est que l’iPhone pliable est parfaitement fonctionnel, même s’il n’est évidemment pas aussi performant que les véritables smartphones pliables construits par les fabricants Android. L’iPhone V tourne bien sur iOS, ce qui le rend évidemment assez compliqué à utiliser. En effet, iOS n’étant pas optimisé pour les appareils pliables, cet iPhone à clapet n’est donc pour l’instant qu’un projet fou qui ne pourrait pas être reproduit à grande échelle.

Quoi qu’il en soit, selon un précédent rapport, Apple lancerait un iPad pliable avant un iPhone avec charnières, et en supposant qu'il se concrétise, il s'agira d'un produit de niche. Il ciblera une clientèle spécifique avec un prix suggéré de 2 500 dollars.