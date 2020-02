MateBook X Pro et MateBook D officiels : Huawei muscle la fiche technique de ses PC

Huawei a annoncé une version rafraichie de ses MateBook X Pro ainsi que la nouvelle gamme MateBook D. Le MateBook X Pro bénéficie des derniers CPU Intel Comet Lake, et de nouveaux coloris. Les MateBook D proposent de leur côté plus d’options de configuration à base d’Intel i5, de Ryzen 7 ou de Ryzen 5.

Le MateBook X Pro 2020 est une simple évolution des MateBook X Pro lancés l’année dernière. L’appareil change peu de design, à l’exception d’un nouveau coloris gris, qui complète les coloris « space grey » et « mystic silver ». La plus grosse mise à jour de ces modèles est finalement le passage à un nouveau processeur Intel Core i7 10510U Comet Lake. Ce CPU dispose de quatre coeurs avec hyperthreading, et peuvent booster la fréquence d’horloge jusqu’à 4,9 GHz.

L’appareil continue d’être proposé avec un GPU discret MX250 en option dans certains marchés. Le reste est pratiquement identique, de l’écran 3000 x 2000 à son encombrement 13,9″ en passant par la petite webcam escamotable, qui disparaît dans une touche du clavier dès que vous ne l’utilisez plus. Il est disponible que prix suivants :

i5+16Go+512Go SSD : 1499 €

: 1499 € i5+16Go+512 Go SSD+MX250 : 1699 €

: 1699 € i7+16Go+1 To SSD+MX250 : 1999 €

Huawei a par ailleurs lancé une nouvelle gamme, les MateBook D, dont les premiers membres sont les D14 (14″) et D15 (15,9″). L’idée derrière ces deux appareils (qui étaient déjà disponibles en Chine) semble être de proposer des déclinaisons meilleur marché des MateBook X Pro, avec un design moins raffiné, un écran moins bon (définition maximale de 1920 x 1080), tout en conservant plusieurs points de la fiche technique des MateBook X Pro. Notamment, le lecteur d'empreintes et la webcam escamotable.

Il est possible de le configurer avec un Intel Comet Lake (i7) et le Ryzen 7 avec GPU intégré Radeon RX Vega 10. Voici les prix :

MateBook D15

Ryzen 5+8Go+256Go SSD : 649 €

: 649 € Ryzen 7+8Go+512Go SSD : 799 €

: 799 € i5+8Go+256Go SSD+1To HDD+MX250 : 949 €

Matebook D14