Apple Glass : le casque de réalité augmentée serait lancé dans la 2e moitié de 2022

Un analyste réputé estime que Apple lancera son premier casque de réalité augmentée, les Apple Glass, dans le courant du second trimestre 2022. Les premières mentions de cette nouvelle catégorie de produits pourraient avoir lieu lors de la keynote d'introduction de la WWDC 2022.

Les conférences WWDC sont généralement dédiées aux nouveautés logicielles, ce qui n'empêche pas Apple d'en profiter aussi quelques fois pour lancer de nouveaux produits ou annoncer quelques mises à jour. On s'attendait par exemple cette année à ce qu'Apple dévoile de nouveaux MacBook Pro M1, et peut-être enfin le casque de réalité augmentée dont les rumeurs teasent l'arrivée depuis des mois.

Or, il n'y en a eu au final que pour iOS 15, iPadOS, Facetime, macOS, watchOS et tvOS. Avec certes pas mal de nouveautés, mais aucune mention des nouvelles catégories de produit qui se profilent. Apple est très attendu sur ce terrain, notamment parce que la firme fait partie des pionnières des expériences de réalité augmentée mobiles sur iPhone et iPad, mais aussi à cause de sa communauté de développeurs – et des applications déjà présentes dans l'App Store.

Apple pourrait dévoiler les Apple Glass lors du WWDC 2022

La capacité d'Apple à faire d'à peu près n'importe quel concept une évidence très simple à utiliser renforce sans conteste l'attente des observateurs. Jusqu'alors, aucune marque n'a réussi à lancer de vraies lunettes de réalité augmentée. Il y a bien Google avec ses Google Glass, me direz-vous. Et pourtant les Google Glass n'ont jamais été commercialisées auprès du grand public.

L'utilisation de cet accessoire a déclenché de vives polémiques, entre autres en raison du fait que ces lunettes peuvent discrètement enregistrer des vidéos et prendre des photos. Ce qui a d'ailleurs provoqué l'émergence d'un néologisme très péjoratif, “glassholes”, pour désigner ceux qui portent ces lunettes. Avec son produit, Apple devra donc adresser l'impact sociétal potentiel de l'arrivée de tels appareils.

Or, si l'on sait peu de choses des caractéristiques techniques de ces Apple Glass, on sait que Apple travaille en réalité sur deux casques. Le premier sera relativement encombrant, cher, et destiné aux clients des produits “Pro” de la marque. A l'horizon 2025, Apple devrait lancer un produit plus léger et grand public, qui devrait davantage ressembler à des lunettes.

Le très réputé analyste Ming-Chi Kuo donne de nouvelles infos sur la fenêtre de lancement du premier produit. Selon lui, Apple aurait fixé la fenêtre de sortie au second trimestre 2022. Si cela se confirme, tout semble indiquer que Apple dévoilera son nouveau casque de réalité augmentée en marge du WWDC 2022, cette conférence étant habituellement le seul événement d'Apple à cette période.

