La justice accuse Google d’avoir forcé la main de Samsung et Apple, le procès pour monopole s’annonce sanglant

Le 12 septembre dernier, le plus gros procès pour monopole a commencé aux États-Unis. Il oppose Google à l’état fédéral. Samsung, Apple, Microsoft ou encore DuckDuckGo, aucune des entreprises impliquées ne souhaite que le contenu des débats ne soit rendu public.

Bien qu'on n’en parle assez peu dans la presse, le procès opposant Google au ministère américain de la Justice pour abus de position dominante suit son cours. C’est sans doute parce que l’accusé fait, comme le souligne New York Times, tout pour « limiter la transparence dans le premier procès de l’ère moderne de l’Internet intenté à l’encontre d’un monopole par le gouvernement ».

Ce n’est pas une surprise, le géant de Mountain View insiste pour que le procès se déroule à huis clos. Plus étonnamment, les autres parties, parmi lesquelles on trouve Apple, Samsung et autres Microsoft, les « victimes » des pratiques douteuses de Google donc, ont elles aussi réclamé le secret des débats. Voici ce que l’on sait.

Google a conclu des accords illégaux avec Apple et Samsung pour asseoir sa position dominante

Parmi les procédés peu scrupuleux utilisés par Google pour imposer son moteur de recherche aux fabricants de smartphones, on trouve, par exemple, l’amende rédhibitoire que doivent payer les fabricants de smartphones s’ils n’imposent par le moteur de recherche de la compagnie par défaut. Ainsi, en avril dernier, Samsung avait émis l’hypothèse de s’associer à Microsoft et de préinstaller Bing plutôt que Google sur ses appareils. Les dirigeants coréens n’avaient pas concrétisé cette idée, à cause de ce contrat restrictif qui lie les deux entreprises.

Pour la Justice américaine, les clauses imposées par Google sont illégales. Les consommateurs doivent pouvoir changer de moteur de recherche à leur gré. Selon le quotidien américain, « le gouvernement fédéral affirme que Google utilise illégalement des accords avec des entreprises comme Apple pour maintenir son monopole sur la recherche en ligne et pour écraser ses rivaux ». À l’heure où l’intelligence artificielle menace la position dominante de Google, l’issue de ce procès pourrait changer la face de l’Internet tel qu'on le connaît.