Apple Vision Pro : la sortie est imminente, le casque arriverait dès la fin du mois

Apple se préparerait au lancement de son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro. Le casque arriverait dès la fin du mois de janvier, si l’on en croit certaines sources provenant de Chine.

L’Apple Vision Pro, le premier casque de réalité augmentée de l'entreprise, devrait être lancé le 26 janvier. L'appareil, qui a été annoncé en septembre 2023, promet d'offrir aux utilisateurs une expérience révolutionnaire de la réalité augmentée, avec des fonctionnalités telles que le suivi des yeux, les gestes de la main et l'audio spatial.

Apple Vision Pro était initialement prévu pour une sortie “début 2024”, ce qui signifie que le casque arrivera dans la première moitié de l'année. Cependant, de récentes rumeurs suggèrent que la date de lancement est plus proche que prévu, le 26 janvier étant le candidat le plus probable.

Le Vision Pro sortirait dès le 26 janvier 2024

Cette date a d'abord été mentionnée par une source douteuse sur un forum chinois, avant d'être confirmée par le célèbre journaliste Mark Gurman de Bloomberg, qui a une solide expérience des fuites concernant Apple. Mark Gurman a déclaré que le 26 janvier est une date qui “circule” parmi les personnes au fait du dossier en Chine, où se trouve la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

De son côté, AppleInsider a également corroboré cette date, citant des sources indépendantes qui ont déclaré qu'Apple Retail se préparait au lancement, avec des formations et des unités en magasin en cours de préparation. Rappelons qu’Apple a déclaré que les clients devront se rendre dans un Apple Store pour s'équiper de l'appareil, car il nécessite un ajustement et un calibrage personnalisés.

Le processus d'ajustement en magasin servira également à former l'utilisateur à l'utilisation de l'appareil, dont l'interface et les fonctionnalités sont inédites. L'un des défis de l'option de retrait en magasin sera les lentilles de prescription dont certains utilisateurs auront besoin. Les Apple Store devraient disposer d'un stock limité d'ordonnances standard, mais les utilisateurs ayant des besoins plus complexes pourraient devoir attendre plus longtemps.

Après un lancement officiel en janvier, la plupart des clients devraient devoir attendre jusqu’à février pour espérer mettre la main sur un exemplaire. Apple a annoncé que son casque arriverait dans d’autres pays au cours de l’année, mais nous ne savons pour l’instant pas encore quand nous pourrons espérer le voir en France.