iPhone 15 : la Dynamic Island version 2023 intégrera un capteur de proximité

Il est un point de design sur lequel les iPhone 14 font l’unanimité : la Display Island. L’encoche dynamique et multitâches des modèles Pro et Pro Max, est une véritable réussite. Tant et si bien qu’il se murmure qu’Apple proposera cet accessoire sur l’ensemble de ses smartphones, de l’iPhone 15 « de base » à l’hypothétique iPhone 15 Ultra. Loin d’être un simple copier-coller de son prédécesseur, l’îlot dynamique cru 2023 apportera comportera au moins une innovation.

IQE將取代聯亞,成為iPhone 15系列的proximity sensor的磊晶晶圓 (epi wafer) 獨家供應商。所有iPhone 15機型雖均採用與iPhone 14 Pro機型相同的動態島設計,但差別在於iPhone 14 Pro將proximity sensor放置屏下/在動態島外,而iPhone 15系列則在動態島面積幾乎沒有變化下,將proximity… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

Une fois encore c’est par l’intermédiaire de Me Ming-Chi Kuo que nous parvient une nouvelle rumeur concernant l’iPhone 15. Selon l’analyste, on devrait retrouver Dynamic Island sur les modèles Pro et Ultra de la marque comme sur les plus abordables, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. L’encoche qui s’adapte en fonction des usages ne sera cependant pas tout à fait la même que l’année dernière.

Le capteur de proximité des iPhone 15 sera situé dans la Dynamic Island, et plus derrière l'écran

Me Kuo précise dans son tweet que tous les modèles iPhone 15 adoptent une Dynamic Island similaire à celui de l’iPhone 14 Pro, la différence réside dans l’emplacement du capteur de proximité. Sur l’iPhone 14 Pro, le capteur de proximité est situé sous l’écran (hors de la Dynamic Island). À l’inverse, dans la série iPhone 15, le capteur de proximité est situé à l’intérieur, sans presque aucune modification de l’aspect de l’îlot dynamique.

Apple aurait changé de fournisseur pour ses capteurs de proximité. Dans la pratique, cela ne devrait cependant avoir aucune incidence pour les utilisateurs de l’iPhone 15. Si Apple respecte son calendrier habituel, nous devrions voir les iPhone 15 dans nos rayons dès le mois de septembre prochain. La gamme 2023 pourrait comporter pas moins de 4 appareils, si la rumeur d’un modèle Ultra venait à se confirmer. Concernant leur prix, le bruit court que les modèles les plus onéreux, les Pro, Pro Max et Ultra se paieront de 9 % à 18 % plus cher, tandis que le tarif des modèles d’entrée de gamme sera plus abordable que celui des iPhone 14 et iPhone 14 Plus actuels.

