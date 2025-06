Le répondeur se déclenche toujours trop tôt sur votre smartphone ? Voici comment ne plus rater aucun appel

Vous ratez tout le temps vos appels ? C'est probablement la faute de votre répondeur, surtout s'il se déclenche à la vitesse de l'éclair. Fort heureusement, il existe une solution toute simple pour régler le problème.

Vous avez forcément vécu ce genre de situation. Vous êtes tranquillement en train de flâner sur votre lit ou sur le canapé et une fois n'est pas coutume, vous avez délaissé votre smartphone quelque part dans l'appartement.

Et puis votre sonnerie retentit. Vous accourez pour décrocher, mais sans avoir le temps de dire ouf, votre correspondant a déjà basculé sur votre répondeur. Il va (probablement) laisser un message, et vous allez le rappeler dans la foulée. Du temps perdu en somme, alors qu'il aurait suffi de quelques tonalités de plus pour avoir le temps de décrocher.

Marre de rater vos appels ? Ce simple réglage peut régler le problème

Peu de gens le savent, mais lors d'un appel entrant, votre répondeur va prendre le relais après un certain laps de temps. Or, ce délai est fixé par défaut par votre opérateur. Chez Orange par exemple, votre correspondant sera envoyé sur votre messagerie vocale après une vingtaine de seconde sans réponse. Chez SFR, ce délai oscille entre 15 et 20 secondes. Pareil chez Free, où le répondeur se déclenche après 4 sonneries, soit 20 secondes environ.

Or, il faut savoir que tous les opérateurs offrent la possibilité de paramétrer ce délai. Dans cet article, nous allons justement vous donner la marche à suivrez chez les quatre principaux opérateurs du marché, à savoir Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom. En piste !

Comment modifier le nombre de sonneries avant de déclencher le répondeur

Chez Orange

On commence donc par Orange. Comme dit plus haut, l'opérateur historique offre à ses abonnés la possibilité de régler le nombre de sonneries avant le déclenchement de la messagerie vocale. Il faut savoir que par défaut, votre répondeur prend le relais après 5 sonneries. Voyons ensemble comment modifier ce paramètre.

Depuis votre téléphone :

Composez sur votre mobile le numéro suivant : *610*

Tapez ensuite le nombre de sonneries que vous souhaitez appliquer (de 2 à 9 )

) Tapez # pour valider votre choix

pour valider votre choix Normalement, vous devriez entendre ceci : “merci, désormais votre correspondant sera automatiquement renvoyé vers la messagerie ou un autre numéro après X sonneries”

Chez Bouygues Telecom

On enchaîne avec Bouygues Telecom. A l'image de ses concurrents, l'opérateur offre à ses abonnés la possibilité de personnaliser leur répondeur mobile. On peut notamment créer/modifier un code d'accès à sa messagerie, personnaliser son annonce d'accueil/d'absence, basculer directement les appels sur sa boite vocale ou dans le cas qui nous intéresse, allonger le délai d'attente avant le déclenchement du répondeur. Voici comment modifier ce paramètre.

Depuis votre téléphone :

Prenez votre smartphone et composer le numéro suivant : **61*0660660001**10#

Appuyez ensuite sur le bouton Appel. Dans cette situation, le délai passera à 10 secondes avant la mise en route du répondeur mobile

Pour appliquer un délai plus long, il suffit de modifier le nombre 10 à la fin par celui de votre choix, jusqu'à 30 au maximum. Bien entendu, vous pouvez modifier à tout moment cette durée en reproduisant la procédure.

Chez Free

On poursuit avec le Trublion du Web, à savoir Free. Chez l'opérateur, le répondeur se déclenche par défaut au bout de 4 sonneries, soit après une vingtaine de secondes sans réponse. Au maximum, il est donc possible comme chez Bouygues d'augmenter ce délai jusqu'à 30 secondes. Voici comment faire.

Depuis votre téléphone :

Prenez votre smartphone et composez le numéro suivant : **61*0653600011*30#

Appuyez ensuite sur le bouton d'appel pour valider l'opération

Le message suivant devrait apparaître sur votre écran : “Transfert d'appel. Enregistrement réussi”

Notez que chez Free, il est même possible de faire sonner indéfiniment sans jamais déclencher le répondeur. Pour ce faire, il suffit de :

Composer sur votre téléphone ##61# et appuyez sur le bouton vert d'appel

et appuyez sur le bouton vert d'appel Pour revenir à la normale, il suffira de refaire la manipulation citée plus haut en appliquant la durée de votre choix à la fin du numéro (entre 1 et 30)

Chez SFR

On termine enfin avec SFR. Chez l'opérateur au carré rouge, un appelant sera envoyé sur votre boite vocale après 15 à 20 secondes. Comme chez ses concurrents, il est évidemment possible de prolonger la durée de sonnerie et donc, de s'offrir plus de temps pour répondre à un appel. Voici comment modifier ce paramètre.

Depuis votre téléphone :

Prenez votre smartphone et composez le numéro suivant : **61*+33612000123**30#

Validez l'opération en appuyant sur le bouton d'appel

Comme chez Bouygues ou Free, le dernier nombre correspond au temps en seconde que vous pouvez choisir avant que votre interlocuteur ne bascule sur votre messagerie. Notez qu'il est impossible de dépasser les 30 secondes.