Apple obligé de remplacer le port Lightning, des failles dangereuses dans les SoC Qualcomm et MediaTek, le récap

Comme d'habitude, on se retrouve ce matin pour le récapitulatif des principales actualités de la veille, à savoir de ce jeudi 21 avril 2022. Au programme, l'interdiction pour les applications du Play Store d'enregistrer les appels des utilisateurs, l'obligation pour Apple de remplacer le port Lightning par l'USB Type-C sur décision de l'Europe et plusieurs failles dangereuses dans les SoC MediaTek et Qualcomm. C'est parti pour le récap !

Les applis du Playstation Store ne peuvent plus vous écouter

Dès le 11 mai 2022, les applications tierces disponibles en téléchargement sur le Google Play Store ne pourront plus enregistrer les appels des utilisateurs Android. Si cela reste une bonne nouvelle, il faut noter que cette mesure ne s'appliquera pas aux applications natives des constructeurs. De fait, il sera toujours possible d'enregistrer vos appels sur un smartphone Xiaomi par exemple. Même son de cloche pour les autres surcouches Android.

L'Europe force Apple à abandonner le port Lightning

Le bras de fer entre l'Europe et Apple est terminé. En effet, la firme de Cupertino a perdu la bataille du port Lightning. Les parlementaires européens viennent de voter en faveur d'une proposition prévue de longue date visant à obliger Apple et les autres constructeurs concernés à abandonner le port Lightning au profit de l'USB Type-C. Le Parlement européen justifie cette décision par la nécessité de réduire la quantité de déchets électroniques. Une tâche plus facilement réalisable si les utilisateurs se servent tous du même type de chargeur.

Plusieurs failles dangereuses sur les SoC Qualcomm et MediaTek

Les chercheurs en sécurité informatique de Check Point ont découvert l'existence de trois failles de sécurité critiques au sein des décodeurs audio des SoC Qualcomm et MediaTek. D'après leurs dires, ces vulnérabilités permettaient à un pirate d'accéder à distance aux médias et au microphone des appareils Android ciblés.

