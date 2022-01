iPhone : Apple n’intègrera plus d’écouteurs filaires dans la boîte, la fin d’une époque

Les prochains iPhone ne seront plus accompagnés de leur traditionnelle paire d’écouteurs filaires. Suite à la récente annulation de la loi de 2010, qui obligeait les constructeurs à inclure un kit mains libres dans la boîte de leurs smartphones, Apple est l’un des premiers à profiter de cette liberté nouvelle. Les écouteurs sont toujours commercialisés, mais désormais séparément.

C’est presque la fin d’une ère. Pour comprendre ce qu’il se passe, il faut retourner en 2010. Cette année, la France devient le seul pays au monde à contraindre les constructeurs à inclure un kit mains libres filaire dans la boîte de leurs smartphones. Le but ? « Limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ». C’est pourquoi, lors de la sortie de l’iPhone 12, Apple a fourni les écouteurs dans la boîte alors que le reste du monde n’y avait plus droit.

Il y a 10 ans, cette loi était encore en accord avec son époque. Mais depuis, les écouteurs filaires ont pour beaucoup été remplacés par des Airpods et autres casques sans fil. Par ailleurs, cette décision d’Apple de retirer les écouteurs de la boîte avait alors boosté les ventes de ses modèles sans fil. Finalement, il aura fallu attendre novembre 2021 pour que la France se rende à l’évidence : cette loi était devenue désuète. Apple n’a pas attendu bien longtemps avant de la prendre au pied de la lettre.

Apple retire enfin les écouteurs filaires des boîtes d’iPhone

En effet, c’est à cette date qu’une nouvelle loi anti-gaspillage est entrée en vigueur. Dès lors, les constructeurs n’ont plus l’obligation d’inclure les écouteurs dans la boîte. En revanche, ils sont toujours contraints de commercialiser des modèles compatibles avec leurs smartphones. Si aucun n’a encore communiqué officiellement sur le sujet, Apple semble déjà avoir pris ses dispositions.

Dans certaines boutiques Fnac, il est d’ores et déjà possible de trouver un message prévenant les clients du fait que les iPhone ne seront plus vendus avec des écouteurs « à compter de la semaine du 24 janvier 2022 ». Dès la semaine prochaine donc, on ne trouvera plus que le smartphone dans la boîte, puisque la firme de Cupertino a également cessé de fournir le chargeur avec.

Néanmoins, on ne devrait pas voir le prix du téléphone baisser dans les prochains jours. En effet, les écouteurs ont toujours été offerts gratuitement aux utilisateurs : les tarifs sont les mêmes qu’à l’étranger lors de la sortie d’un nouveau modèle. Notez également que la transition ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra certainement attendre encore quelque temps avant de voir apparaître des boîtes « vides ».

Xiaomi va également supprimer les écouteurs de ses smartphones

Xiaomi a également fait part de sa volonté de profiter de la nouvelle législation. Le constructeur chinois va dans un premier temps écouler ses stocks restants, puis va commencer à commercialiser des boîtes sans écouteurs filaires à l’intérieur. Apple, de son côté, n’a communiqué aucun délai concernant la mise sur le marché de ses nouveaux iPhone.

Sur le même sujet : Les AirPods sont démodés, les écouteurs filaires redeviennent tendance

Si certains regretteront sûrement de ne plus se voir offrir d’écouteurs, cette décision du gouvernement et, de facto, des constructeurs présentent malgré plusieurs avantages. À commencer par la réduction du gaspillage. En effet, pour se conformer à la législation française, Apple produisait des boîtes plus grosses dans les autres pays afin d’y faire rentrer tous les éléments.

Outre les chaînes de fabrication qui ne sont pas les mêmes, c’était donc plus de carton qui était utilisé, et donc plus de ressources qui ne pouvaient pas forcément être recyclées. Sans compter les colis plus conséquents pour ceux qui optaient pour la livraison. Qui plus est, cela réduira grandement le nombre d’écouteurs qui finissent à la poubelle car sans utilité pour tous ceux qui possèdent déjà une paire.