Les AirPods sont démodés, les écouteurs filaires redeviennent tendance

Sur les réseaux sociaux, on observe un retour en force des écouteurs filaires. Les adolescents et jeunes adultes sont unanimes : les AirPods sont complètement passés de mode. Ces derniers donneraient en effet une image trop travaillée de son look, alors que les écouteurs filaires permettent d’afficher ouvertement son rejet de la culture tech.

Le 30 septembre 2021, @thedigifairy poste une vidéo sur TikTok déclarant : « les écouteurs filaires sont officiellement un accessoire vintage ». 2 millions de vues plus tard, c’est un véritable phénomène générationnel qui est en train de s’opérer. Sur Twitter, le débat éclate. 5 ans après leur arrivée sur le marché, les AirPods sont-ils totalement passés de mode ? Pour beaucoup, la question ne se pose plus. Pour être à la page, il faut s’afficher fièrement avec des écouteurs filaires.

À l’origine de ce mouvement, on retrouve des « It girls » comme Lily Rose Depp ou les sœurs Olsen, lanceuses de tendances dont l’image est épiée par des centaines de comptes Instagram. Shelby Hull, créatrice du compte @wireditgirls (« It Girls branchées/filaires ») explique : « Les écouteurs filaires, c’est une attitude. C’est la façon dont vous vous affichez et vous déplacez dans le monde. »

Sur le même sujet : Apple AirPods — les écouteurs pourront surveiller votre température et votre posture

Les AirPods, c’est fini, place aux écouteurs filaires

« Elle est très bien habillée, mais c’est comme si elle se demandait comment elle s’était retrouvée dans cette tenue de créateur, si cool et si bien travaillée », continue-t-elle en parlant de Lily Rose Depp. « Tout s’est mis en place comme par hasard, en quelque sorte. Les écouteurs filaires disent un peu la même chose. C’est comme si on disait : “Je n’y ai pas réfléchi, je ne peux pas m’en occuper maintenant” ».

Cette nouvelle mode ne fait pas l’affaire d’Apple, qui vient tout juste de sortir les AirPods 3. En effet, les écouteurs sans fil sont désormais l’exact opposé du « cool » pour la jeune génération, car trop rattachés aux mondes de la finance et de la tech. « Pendant un moment, on avait l’impression d’être un vendu si on achetait des AirPods, et je méprise tellement la culture tech que j’ai refusé de les avoir », explique Catherine Condit, étudiante de 21 ans.

Sur TikTok, Torie Tagliavia résume la situation de manière humoristique : « Heureusement que les écouteurs filaires sont à la mode, car je ne peux pas me payer des AirPods. »

Source : Mashable