Apple n’arrive pas à vendre les AirPods 3, les commandes ont chuté de 30%

Les AirPods 3 ne rencontrent visiblement pas le succès escompté par Apple. Selon l’informateur Ming-Chi Kuo, spécialiste de la marque, les ventes seraient en chute libre de 30 %. Selon lui, cet échec serait lié à une stratégie floue de la part de la firme de Cupertino, qui devrait sortir les Airpods 2 Pro d’ici quelques mois.

Si Apple domine largement le marché des écouteurs sans fil grâce à ses AirPods, sa toute-puissance est de plus en contestée. Avec l’arrivée de nouveaux concurrents et de leurs produits bien souvent moins chers, la firme a de plus en plus de mal à conserver sa place de leader. Ainsi, en lançant ses AirPods 3 en octobre 2020, le constructeur espère reconquérir le cœur de ses utilisateurs. Il semblerait que l’opération soit un échec.

Sur Twitter, l’expert Apple Ming-Chi Kuo, à qui l’on doit de nombreuses fuites qui se sont révélées justes, nous informe que les ventes d’AirPods 3 ont chuté de plus de 30 % par rapport au trimestre dernier. Toujours selon ce dernier, Apple subirait les conséquences d’une « stratégie de segmentation des produits ratée », qui aurait un impact direct sur la commercialisation des AirPods 3, dont la demande « est significativement plus faible que pour les AirPods 2″.

Apple paye les pots cassés d’une stratégie ratée pour ses AirPods 3

Difficile de ne pas comprendre la confusion du côté des utilisateurs. Les AirPods 3 déjà sortis, des AirPods 2 Pro sont pourtant en route et devraient sortir durant la seconde moitié de cette année. Ming-Chi Kuo précise par ailleurs qu’une fois disponibles, Apple retirera les AirPods Pro du marché pour « éviter de refaire la même erreur ». Pendant ce temps, les AirPods 2 sont quant à eux toujours disponibles, évidemment à un prix bien moindre.

En plus de cette stratégie floue, Apple subit des problèmes de production suite à la guerre en Ukraine, ce qui ne l’aide pas à augmenter les ventes. Enfin, une dernière raison pourrait expliquer cette baisse de popularité. Depuis l’été 2021, les écouteurs filaires regagnent peu à peu du terrain auprès des jeunes générations, qui leur préfèrent leur style décontracté.