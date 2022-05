Apple Plans va bientôt afficher les limitations de vitesse et des visuels plus détaillés

Apple Plans s’apprête à déployer une mise à jour de taille auprès des utilisateurs français. En effet, une fonctionnalité très attendue va faire son arrivée au sein de l’application : l’affichage des limitations de vitesse. À cela vont s’ajouter des cartes bien plus détaillées, notamment au niveau des monuments célèbres.

Apple Plans n’a certes jamais connu le même succès que Google Maps son concurrent direct, mais ce n’est pas faute de tenter de proposer la meilleure expérience à ses utilisateurs. Au-delà de comparer ce qui n’est pas vraiment comparable, dans la mesure où Plans s’adressent uniquement aux utilisateurs Apple, l’application reçoit régulièrement des mises à jour qui améliorent son contenu. En 2021, par exemple, cette dernière s’est dotée d’une option pour afficher les commerces surchargés, ainsi que pour prévenir des dangers liés à la météo.

Des mises à jour bien souvent inspirées des fonctionnalités de Google Maps donc, et la dernière en date ne fait pas exception. Toutefois, on ne lui en voudra pas tant celle-ci était attendue. En effet, Apple Plans va enfin afficher les limitations de vitesse sur les routes sur lesquelles se trouve l’utilisateur. Une fonctionnalité présente depuis déjà plusieurs années chez la concurrence et qui permet à de nombreux automobilistes de ne pas se laisser emporter sur la route. On notera en revanche qu’il est possible de signaler les radars et les accidents depuis l’année dernière.

Apple Plans va ajouter plus de détails à ses cartes

En outre, ce n’est pas la seule nouveauté qui attend les utilisateurs. En effet, comme le rapporte le cartographe Justin O’Beirne, les cartes d’Apple Plans seront bientôt plus détaillées. Cela se remarque notamment du côté des monuments célèbres, qui ne se contentent plus d’apparaître par des formes vagues, mais affichent des reliefs plus nombreux ainsi que des effets d’ombres. D’autres bâtiments ont également droit au même traitement.

Si Apple tente ainsi de se rapprocher le plus possible de la réalité, il convient de noter que l’interface actuelle subsistera encore sur plusieurs assets de l’application. Mieux vaut donc ne pas s’attendre à une refonte complète de l’interface. La mise à jour ne devrait pas tarder à arriver en France, en même temps qu’en Nouvelle-Zélande et à Monaco. Selon Justin O’Beirne, celle-ci devrait être disponible d’ici 47 jours.

