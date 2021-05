Apple Music promet que “la musique ne sera plus jamais la même”

Apple Music va s'enrichir avec une nouvelle offre Hi-Fi. Quelques jours avant l'annonce présumée, Apple a teasé cette nouveauté de taille en ces termes : “Préparez-vous… La musique ne sera plus jamais la même”. Peu après, de nouveaux indices sur les caractéristiques techniques de l'offre qualité CD sont apparus dans le code de l'application de bureau.

Après des semaines de rumeurs, de fuites et de bruits de couloir, Apple a finalement confirmé l'arrivée d'une nouvelle offre au sein d'Apple Music, son service de streaming musical. Sur l'application iOS Musique, sur l'application macOS ou encore sur la version disponible sur navigateur, Apple affiche un court teaser qui assure que “la musique ne sera plus jamais la même”.

Lorsque vous cliquez sur cette image teaser d'une grande sobriété, une vidéo mettant en scène le logo Apple Music apparait à l'écran. Le logo pivote dans un sens puis dans l'autre. En parallèle, le fond de la séquence passe successivement du blanc au noir.

Une offre Apple Music HiFi avec audio spatial ?

Au vu de la séquence promotionnelle, cette nouvelle offre Apple Music pourrait faire la part belle à l'audio spatial, une technologie déjà intégrée aux AirPods Pro et au casque AirPods Max. Cette option permet au casque de créer une spatialisation virtuelle quand vous regardez une série ou un film compatible 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos. Pour restituer une ambiance sonore, Apple utilise des algorithmes qui vont simuler plusieurs sources sonores autour de vous. Intégrée à Apple Music, la technologie audio spatial pourrait offrir une plage sonore étendue.

D'ailleurs, le code source de la Web App d'Apple Music contient plusieurs mentions à Dolby Atmos » et «Dolby Audio». C'est également le cas de la beta d'Apple Music sur Android. On peut également y lire “Lossless”, ce qui indique l'arrivée d'un codec audio sans compression et sans perte de qualité.

Sur l'application iOS, Apple Music assure que la nouveauté teasée est à venir. D'après un informateur, Apple lèverait le voile sur l'offre Hi-Fi sans perte dès le mardi 18 mai 2021 par le biais d'un communiqué. Le même jour, la firme de Cupertino annoncerait les AirPods 3, des nouveaux écouteurs sans fil.