Apple Hi-Fi : la musique en qualité CD arrive bientôt sur les iPhone

Apple s'apprêterait à révéler un abonnement haute-fidélité Hi-Fi pour Apple Music dans quelques semaines, potentiellement en même temps que le lancement de la troisième génération des AirPods.

Selon un rapport provenant de Hits Daily Double citant des sources de labels musicaux, Apple est susceptible d'annoncer un nouvel abonnement Hi-Fi dans les semaines à venir. Alors que Spotify Hi-Fi devrait être plus cher que son abonnement classique, Apple Music pourrait proposer son abonnement Hi-Fi au même prix que l’abonnement de base, soit 9,99 € par mois. À ce tarif, Apple Music aurait un réel avantage sur son concurrent principal suédois.

Apple Music Hi-Fi offrira une expérience musicale de haute qualité aux auditeurs, puisque le Hi-Fi peut délivrer un son « sans perte », de qualité CD. Les futurs abonnés pourront alors redécouvrir leurs musiques préférées, avec un son de meilleure qualité.

Une annonce en même temps que les AirPods 3 ?

Apple devrait lancer le nouvel abonnement Hi-Fi aux côtés de la troisième génération d'AirPods, selon le rapport. Les tout nouveaux AirPods 3 d’Apple devraient reprendre le design des AirPods Pro sans la technologie antibruit. Ils pourraient avoir une tige plus courte, des embouts interchangeables et un boîtier de chargement plus petit que les AirPods Pro.

On ne sait pas encore si les nouveaux écouteurs True Wireless AirPods d'entrée de gamme seront dotés de la fonctionnalité audio spatial et du mode transparence. Apple n'a pas officiellement annoncé de date de lancement ou d'événement spécifique durant lequel il annoncera ses nouveaux écouteurs Bluetooth.

Bien que nous ne sachions pas quand cet abonnement Hi-Fi et les derniers AirPods seront présentés, on sait que l'événement virtuel WWDC 2021 d'Apple est prévu pour la première semaine de juin. On imagine qu’Apple pourrait peut-être évoquer ces deux produits à cette occasion. Bien qu'il s'agisse principalement d'un événement centré sur les développeurs, Apple est connu pour l'utiliser pour faire des annonces de fonctionnalités, de services et de nouveaux appareils. De son côté, Spotify a indiqué que son service Hi-Fi serait disponible sur “certains marchés” plus tard en 2021, alors que le service d’Apple pourrait être déployé simultanément dans tous les pays du monde.

Source : Hits Daily Double