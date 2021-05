Apple Music HiFi : l’offre haute fidélité se confirme avant l’annonce

Apple Music HiFi, la nouvelle offre audio haute fidélité, existe bel et bien ! Quelques jours avant l'annonce présumée, des indices confirmant l'arrivée de cette nouvelle offre sont apparus dans la beta de la dernière mise à jour de l'application Android. Il se murmure qu'Apple profiterait du lancement des AirPods 3 pour annoncer cette nouveauté.

Au cours des dernières semaines, de nombreux informateurs ont prophétisé l'arrivée d'une offre Apple Music HiFi. En miroir de Tidal, Spotify Hi-Fi, Qobuz ou encore Amazon Music HD, Apple Music HiFi offrirait une qualité audio haut de gamme. Pour ça, Apple annoncerait un codec Lossless, sans perte de qualité et sans compression, plutôt que lossy (comme l'AAC présent sur Apple Music actuellement). Il s'agirait de l'ALAC.

Il y a quelques semaines, la beta d'iOS 14.5 a d'ailleurs confirmé par mégarde l'existence de l'offre HiFi. Plus récemment, des indices disséminés dans le code de la beta de l'application Apple Music sur Android ont confirmé toutes les rumeurs (et fournit des détails supplémentaires) : Apple s'apprête bien à proposer de la qualité CD via son service de streaming musical. Dans ce contexte, la sortie du casque AirPods Max en décembre dernier n'est pas un hasard.

Apple détaille des avantages du codec ALAC sans compression

En creusant dans le code de la beta de la version 3.6 de l’application Android d’Apple Music, nos confrères de 9to5Google ont déniché plusieurs lignes confirmant sans détour l'offre haute fidélité. On peut y lire “Lossless ALAC jusqu’à 24 bits/48 kHz” et “Lossless High-Res ALAC jusqu’à 24 bits/192 kHz “.

Plusieurs lignes de code mettent en avant les avantages de ce codec sans compression, mais aussi ses désavantages. “Les fichiers audio sans perte préservent chaque détail du fichier original. L'activation de cette option consommera beaucoup plus de données. Les fichiers audio sans perte utiliseront beaucoup plus d'espace sur votre appareil” détaille Apple, avant de préciser : “la prise en charge varie et dépend de la disponibilité de la chanson, des conditions réseau et de la capacité des haut-parleurs ou casques connectés”.

D'après les fuites, Apple annoncerait cette offre Apple Music HiFi dès le mardi 18 mai 2021. Dans la foulée, le géant californien dévoilerait les AirPods 3, une nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Un communiqué de presse devrait débarquer sur le site d'Apple dans l'après-midi.

Source : 9to5Google