L’Apple MacBook Air (2024) M3 est en baisse de prix chez Cdiscount

Ne manquez pas cette offre Cdiscount qui vous permet de profiter d'une baisse de prix sur l'achat du MacBook Air M3. En ce moment, le modèle 2024 de l'ordinateur portable Apple est à moins de 980 euros grâce à la saisie d'un code promo.

Le MacBook Air avec sa puce M3, qui a été commercialisé en mars 2024, est mis en avant par le site Cdiscount. Actuellement, l'ordinateur portable signé Apple est disponible au prix de 979 euros de 1079 euros. Afin d'obtenir la réduction de 100 euros, il est nécessaire d'appliquer manuellement le code INFO100D599 lors de l'étape de la commande. Pour information, le produit vendu par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Lancé par Apple il y a un an, le MacBook Air lié au bon plan Cdiscount dispose d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec une définition de 2560 x 1664 pixels, une densité de 224 pixels par pouce et une luminosité de 500 nits. L'écran prend en charge un milliard de couleurs et une large gamme de couleurs (P3).

L'ordinateur portable de la marque à la Pomme embarque aussi une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh et une autonomie maximale de 18 heures. Enfin, la connectivité de l'appareil est assurée par la présence du Wifi 802.11 ax 6E, du Bluetooth 5.3, d'un port de charge MagSafe 3, d'une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4.