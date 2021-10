Apple : le prix de l’iPhone a grimpé de 80% en 14 ans

On s’en doutait, mais une récente étude vient le confirmer : l’iPhone coûte désormais plus cher qu’à ses débuts en 2007. Plus précisément, la hausse du prix atteint les 80 %, soit environ 400 $ de plus qu’à ses débuts. Au-delà des raisons commerciales, l’inflation mondiale y est également pour quelque chose.

C’est une étude qui va en faire ricaner plus d’un. Selon le cabinet d’analyse Self, le prix des iPhone a augmenté de 80 % en 14 ans, soit depuis la sortie du premier modèle. Alors que l’actuel iPhone 13 Pro Max coûte 1259 €, Self estime que le smartphone se vend à travers le monde en moyenne 400 $ de plus qu’à ses débuts.

« Depuis son lancement aux États-Unis en 2007 et les années suivantes dans d’autres pays, les prix des iPhone ont augmenté de 81 % à travers le monde », peut-on lire dans l’étude. « Cela signifie qu’en 2021, le dernier modèle phare d’iPhone coûtera 437 dollars de plus à l’achat dans chacun des 38 pays où il est disponible qu’auparavant. »

Les prix de l’iPhone grimpent, grimpent…

Si l’on peut de suite penser à un certain appât du gain de la part d’Apple, il ne s’agit pas là du seul paramètre à prendre en compte. En effet, l’inflation joue un rôle prépondérant dans la hausse des prix. Cela se vérifie notamment par des chiffres différents recueillis à travers le monde. Alors que dans certaines régions du globe, le prix a baissé, il a par exemple doublé aux Émirats arabes unis.

« Cependant, de nombreux pays ont connu une inflation et une croissance du pouvoir d’achat dans l’intervalle, et nos recherches montrent qu’Apple a augmenté les prix des iPhone 26 % de plus que les taux d’inflation locaux », précise Self. « Cela signifie que l’accessibilité locale d’un iPhone phare coûte aux gens du monde entier 154 dollars de plus en termes réels que les premiers modèles qu’ils pouvaient acheter. »

Une chose est sûre en tout cas, ce n’est pas le coût de production qui est à l’origine de cette flambée des prix. En effet, l’iPhone 12 Pro coûte 406 dollars à produire, soit moins que l’iPhone 11 Pro Max et ses 490,50 dollars. Reste à voir si l’iPhone 14 suivra le même chemin.

Source : Self