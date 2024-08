Apple Intelligence s’ouvre enfin en dehors des États-Unis, mais pas pour tout le monde

Apple assouplit les conditions d'accès à ses fonctionnalités d'intelligence artificielle en version bêta. Désormais, il n'est plus nécessaire de changer la région de votre appareil pour la tester en dehors des États-Unis.

Apple continue de développer et d'affiner ses fonctionnalités d'intelligence artificielle avec les dernières versions bêta d'iOS 18.1 et macOS 15.1. Lors de l'annonce en juin, la firme de Cupertino avait précisé que ces fonctionnalités, regroupées sous le nom d'Apple Intelligence, seraient d'abord disponibles uniquement en anglais américain. Cela obligeait les utilisateurs à changer la région de leur appareil pour les activer. Ce changement de affectait divers paramètres, comme le format des numéros de téléphone et des calendriers.

Cependant, avec la sortie de la troisième bêta d'iOS 18.1 et macOS 15.1, Apple a simplifié l'accès à ces fonctionnalités. Désormais, il suffit de configurer Siri et la langue de l'appareil en anglais américain pour activer Apple Intelligence, sans avoir à modifier la région du dispositif. Cette modification sera certainement accueillie favorablement par les utilisateurs en dehors des États-Unis, qui peuvent désormais explorer ces nouvelles fonctionnalités plus facilement. Cependant, certaines d'entre elles, comme les outils de rédaction et le résumé automatique, restent disponibles uniquement en anglais.

Les utilisateurs européens sont encore exclus d’Apple Intelligence

Cette nouvelle approche permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir Apple Intelligence. Mais malheureusement, certains pays comme ceux de l'Union européenne et la Chine restent exclus de cette fonctionnalité pour l'instant. Il est important de noter que les exigences matérielles n'ont pas changé, seules les iPhone 15 Pro ou versions ultérieures, ainsi que les iPads et Macs équipés des puces M1 ou plus récentes, sont compatibles. En outre, une nouvelle fonctionnalité nommée “Clean Up”, introduite avec la bêta 3, permet d'effacer des objets et des personnes des photos directement sur l'appareil, sans nécessiter de connexion à internet.

Pour ceux qui souhaitent tester Apple Intelligence avant son lancement officiel en octobre, il est possible d'installer la bêta publique d'iOS 18. Cette version permet de découvrir les nouvelles fonctionnalités, y compris celles liées à l'IA, avant leur déploiement à grande échelle. Si vous êtes intéressé, nous avons publié un guide détaillé pour vous accompagner dans l'installation de la bêta publique sur votre iPhone. Il est important de noter que cette version peut encore contenir des bugs, alors pensez à sauvegarder votre appareil avant de l'installer.