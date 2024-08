iOS 18.1 introduit Clean Up, la réponse d’Apple à la Gomme magique de Google Photos

Apple enrichit iOS 18.1 avec une nouvelle fonctionnalité appelée Clean Up, qui permet de supprimer des éléments indésirables des photos. Comparable à la Gomme magique de Google, cette option offre des outils de retouche pratiques directement sur les appareils Apple.

Les avancées en matière de traitement d'image continuent de transformer les appareils mobiles en véritables studios de retouche portables. Apple a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans la bêta d’iOS 18.1 qui permet aux utilisateurs de supprimer facilement des objets et des personnes de leurs photos. Nommée Clean Up, cette option fait partie de la suite plus large Apple Intelligence.

Clean Up, comparée à la gomme magique de Google Photos, permet non seulement de supprimer des éléments indésirables, mais aussi de retoucher des zones spécifiques ou de pixeliser des parties d’une image. Grâce à ces options, les utilisateurs peuvent facilement corriger leurs photos sans avoir besoin de compétences avancées en retouche. Cette fonctionnalité simplifie les tâches de modification, en apportant une précision et une efficacité comparables à celles de Google, mais directement intégrées dans l'écosystème Apple.

Clean Up est la nouvelle fonctionnalité de retouche d'images d'Apple

Pour activer Clean Up, il suffit d'ouvrir l'application Photos sur un appareil compatible, puis de sélectionner une image et d'utiliser les outils de retouche pour supprimer ou modifier les éléments souhaités. Par exemple, en quelques gestes, vous pouvez éliminer une personne indésirable en arrière-plan ou retoucher des imperfections sur un visage. Cette fonctionnalité est propulsée par le processeur neuronal (NPU) de l'iPhone, ce qui garantit des résultats rapides et efficaces, même sans connexion internet.

Toutefois, l'accès à Apple Intelligence, qui inclut Clean Up, reste limité aux utilisateurs disposant d'iPhones récents et ayant configuré leur appareil en anglais américain. Les utilisateurs européens, ainsi que ceux en Chine, ne peuvent toujours pas pleinement profiter de ces fonctionnalités sans modifier certains paramètres de leur iPhone, en raison des restrictions régionales imposées par Apple. Malgré ces limitations, cette fonctionnalité marque un pas de plus vers une retouche photo plus accessible et performante directement depuis un appareil mobile, préfigurant un déploiement plus large à l'avenir.