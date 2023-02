iPhone, iPad : l’accès aux bêtas développeurs coûte désormais 99 dollars par an pour tout le monde

Mauvaise nouvelle si vous avez pour habitude de télécharger les toutes premières bêtas des systèmes d’exploitation d’Apple. Dorénavant, il faudra impérativement souscrire à une licence développeur pour le programme de la firme afin d’avoir accès à ces versions de test, qui coûte 99 dollars par an. Un moyen comme un autre de protéger les utilisateurs contre les risques encourus.

Que ce soit pour iOS, macOS, iPadOS ou watchOS, Apple a prix pour habitude de déployer dans un premier temps une version bêta de ses mises à jour destinées aux développeurs. Ces derniers peuvent alors faire part de l’expertise au constructeur, notamment en détectant certains bugs que le commun des mortels ne pourrait pas remarquer. Néanmoins, ces versions bêta sont également disponibles à tout à chacun qui souhaite jeter un coup d’œil aux dernières nouveautés.

Cela s’apprête à changer. Alors qu’Apple s’apprête à déployer les premières itérations d’iOS 16.4 et iPadOS 16.4, deux mises à jour qui font déjà parler d’elles pour leurs fonctionnalités. Mais ce n’est pas ces dernières qui sont au centre de l’attention aujourd’hui, mais plutôt une annonce glissée discrètement par la firme de Cupertino dans la note de release. À compter de ces deux mises à jour, Apple va faire payer l’accès aux bêtas développeurs de ses systèmes d’exploitation.

Les bêtas développeur d’Apple ne seront plus gratuites

En effet, le constructeur va simplifier la vie des développeurs qui veulent installer ces bêtas sur leurs appareils. Pour cela, il suffira à ces derniers d’activer une option dédiée à cet effet depuis les paramètres du système d’exploitation. Une fois chose faite, l’appareil se mettra alors automatiquement à jour vers la dernière version disponible de l’OS, sans avoir besoin la télécharger sur Internet. Un gain de temps pour les développeurs donc, mais une perte d’argent pour les utilisateurs lambdas.

Sur le même sujet : Apple fait fermer les sites tiers permettant de télécharger des bêtas d’iOS 16

Ainsi, seules les personnes ayant souscrit à une licence pour le Developer Program d’Apple pourront avoir accès à cette option dans leurs paramètres. Or, cette licence coûte 99 dollars par an, soit environ 93 euros. Fini donc l’accès gratuit aux dernières nouveautés iOS et tous ses homologues. Désormais, il faudra soit passer à la caisse, soit attendre le lancement de la bêta publique. On vous laisse juge de la meilleure marche à suivre.

Source : Apple